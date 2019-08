60 milioni di amici pelosi, e non solo, in casa

Secondo il Rapporto Assalco – Zoomark 2018 il 67% degli italiani vive con almeno un animale domestico in casa, pari a 60 milioni e 400mila pet in tutto il Paese tra pesci, uccellini, cani, gatti, rettili e piccoli mammiferi. Secondo una recente indagine di Eurispes6 tra le famiglie che possiedono almeno un pet, il 63,3% degli intervistati dichiara di vivere con almeno un cane, a fronte del 62% dell’anno precedente. Il 38,7% delle famiglie che hanno almeno un animale di affezione afferma di avere un gatto (in Italia si stima vivano 7,5 milioni di piccoli felini, pari a una media di 12,5 mici ogni cento abitanti). La classifica prosegue poi con gli uccelli (6,2%), i conigli (5,9%), le tartarughe (5%) e i pesci (4,8%). A queste cifre corrisponde un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro (dati 2017), crescendo rispetto all’anno precedente del 3,8%. Il Nord Italia sviluppa oltre la metà delle vendite (52,4%): in particolare il Nord Est sviluppa il 20,2% dei volumi. Qualche curiosità? Nel 2017 gli italiani hanno speso 68 milioni di euro per lettiere per gatti, mentre è cresciuto del 15 per cento il mercato dei prodotti per l’igiene, tra spazzole, shampoo e profumi per cani e gatti.