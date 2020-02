Venerdì 7 febbraio, in occasione del 75° anniversario dell’eccidio delle malghe di Porzus, oltre alla cerimonia commemorativa prevista per domenica 9, l’evento sarà ricordato dalla Rai nel corso della trasmissione “Passato e Presente” condotta dal giornalista e storico Paolo Mieli che intervisterà il professor Tommaso Piffer, docente dell’Università di Udine, i cui studi si sono concentrati in particolare su questo particolare episodio della guerra di Liberazione.



Nel corso del programma, che andrà in onda su Rai Tre alle 13.15 e in replica, lo stesso giorno, su Rai Storia (Canale 24) alle 20.20, saranno messe in onda anche alcune interviste registrate a studiosi e protagonisti, tra cui quella alla Medaglia d’Oro alla Resistenza Paola Del Din.



Sempre venerdì 7, nella Sala della Fondazione Friuli in via Manin a Udine, avrà luogo un incontro sul tema “Storia e memoria della Resistenza: un bilancio a 75 anni della Liberazione” a cui prenderà parte il professor Roberto Chiarini, scrittore, storico e docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano nonché profondo conoscitore della storia della Resistenza. L’incontro, che sarà moderato dal vicedirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, sarà introdotto dal presidente dall’Associazione Partigiani Osoppo Roberto Volpetti.