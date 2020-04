75° anniversario della Liberazione, 'Noi, figli di partigiani'

Il 75° anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo sarà sicuramente tra quelli che rimarranno nelle nostre memorie. Per la prima volta infatti non saranno le piazze del Paese a riempire di gioia, canti e colori questa giornata ma uniti sul Web e sui balconi e giardini delle case, gli italiani potranno accogliere l'invito dell'ANPI a cantare 'Bella ciao', alle 15.

La Sezione ANPI Mandamentale di Maniago e Montereale, vista l'impossibilità di esprimersi durante le celebrazioni ufficiali a causa dei Decreti nazionali e regionali per combattere la diffusione del virus Covid-19, lancia un'iniziativa molto creativa e importante: in un video che verrà pubblicato sui canali social e in via esclusiva agli iscritti, due figli di partigiani ci raccontano i loro ricordi dei padri, combattenti nelle nostre valli. Due contributi importanti, fondati negli avvenimenti di 75 anni fa ma che ci portano all'attualità dei giorni nostri, affrontando temi quali l'Ambiente e la Sanità.

Un patrimonio importantissimo, ora che i protagonisti della Resistenza sono ormai pochi e che l'ANPI ha il dovere di tramandare alle nuove generazioni, in qualsiasi modo.

Il video sarà visibile sulla pagina Facebook @ANPIManiagoMontereale a partire da sabato 25 aprile, in contemporanea con le celebrazioni ufficiali che si terranno in forma ristretta presso i Monumenti ai Caduti nei capoluoghi del mandamento.

Per informazioni potete scriverci a anpimaniagomontereale@gmail.com