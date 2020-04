75mo anniversario dalla Liberazione in diretta con l'Anpi

Sabato 25 aprile, dalle 10, in diretta sulla pagina Facebook dell'Anpi Udine, si terrà la Festa virtuale della Liberazione.

Di seguito il programma.

Ore 10.00

• Saluto per il 25 aprile di Dino Spanghero, Presidente dell’Anpi Proviniciale di Udine

• Lettura motivazioni medaglia d’Oro concessa alla Città di Udine per tutto il Friuli a cura del Sindaco Pietro Fontanini

• Un augurio per il 25 aprile da Angelo Floramo



Ore 11.00

• “Libertà vo’ cercando…a scuola voglio tornare” a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Udine

• “La storia siamo noi, costruiremo il futuro” del gruppo 25 aprile del Palio Teatrale Studentesco Città di Udine

• Video di repertorio del Coro Popolare della Resistenza del 25 aprile 2012



Ore 12.00 “Perché non si interrompa la memoria”: la festa della Liberazione con i rappresentanti e le rappresentanti della società friulana

Ore 14.30 #iorestolibero in diretta con l’Anpi Nazionale sul sito repubblica.it

Ore 15.00 flashmob #bellaciaoinognicasa: dalle nostre case esponiamo i tricolori, intoniamo le canzoni della Resistenza, in collegamento con la pagina Facebook dell’ANPI Nazionale

Ore 16.00 Video dei concerti tratti da Resistenza in festa 2018 - 2019

Ore 18.00 #iorestoacasa con il Coro Popolare della Resistenza in collegamento con la pagina Facebook del CSS di Udine