A 56 anni dall'alluvione, esercitazione a Latisana

Cinquantasei anni fa Latisana finì sott'acqua per la drammatica alluvione che causò gravi danni e che costò la vita a quattro persone. Era il 4 novembre del 1966.

Oggi e domani, il Gruppo comunale di Protezione civile di Latisana ha organizzato un'esercitazione speciale, la "Fiume Tagliamento", insieme al Distretto Latisanese, al Destra Torre, al Friuli Isontino e al Comune di Rivignano Teor.

Sono 20 i Gruppi coinvolti nella grande esercitazione: Ronchis, Precenicco, Palazzolo dello Stella e Muzzana del Turgnano, Pocenia per il Distretto Latisanese; Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Ruda, San Vito al Torre, Fiumicello Villa Vicentina e Visco per il Distretto Destra Torre; Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Mariano del Friuli, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino e Villesse per il distretto Friuli Isontino; Comune di Rivignano Teor, con la collaborazione della Croce Rossa regionale, dell'Associazione nazionale alpini regionale e della Protezione civile Fvg. Massima la collaborazione e la sinergia tra i vari gruppi di volontariato e la Sala operativa regionale Protezione Civile Friuli Venezia Giulia.

Si va a simulare lo stato di emergenza per un rischio alluvionale con l'attivazione di un sistema di vigilanza sugli argini del Tagliamento nel comune di Latisana. La squadra comunale di Protezione Civile sarà allertata e chiamata a intervenire per la gestione di problematiche di tipo idraulico che potranno interessare il territorio comunale.

E' un'esercitazione importante perché simula la tracimazione del fiume, con pericolo di fontanazzi e cedimenti degli argini, con infiltrazioni.

Gli obiettivi di questa esercitazione sono quelli di testare il modello di intervento, di aggiornare le conoscenze delle procedure e l'adeguatezza delle risorse, delle attrezzature e anche l'addestramento all'utilizzo dei diversi dispositivi di protezione individuale che impiegano i volontari.

Oggi, sabato 5 novembre, si comincia alle 8 nella zona interessata dall'esercitazione, cioè sul rilevato arginale in sinistra idraulica del fiume Tagliamento, in prossimità del parco Gaspari. Tra le attività in programma il sopralluogo e la delimitazione dell'area che sarà interessata dell'esercitazione, con successiva rimozione di detriti e alberature nell'area golenale dell'esercitazione (Aib / Antincendio boschivo, fuoristrada). Saranno realizzate telonature sugli argini, saranno messi in sicurezza i fontanazzi.

Oggi e domani, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana sarà allestito uno spazio di promozione e presentazione delle attività che i vari gruppi volontari di Protezione Civile e la Croce Rossa svolgono normalmente sul territorio a favore della popolazione. Ci sarà anche una dimostrazione di soccorso in acqua da parte della Cri.

Domani, domenica 6 novembre, alle 12.30, seguirà una riunione per verificare i passaggi di tutta l'esercitazione. Il momento conclusivo si terrà nell'Arena di parco Gaspari, in via Papa Giovanni XXIII, a Latisana.