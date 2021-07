A Bagnaria Arsa raddoppia il punto di conferimento dei rifiuti

"Il conferimento dei rifiuti è un servizio importante che la Regione vuole garantire in modo sempre più puntuale ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Per questo stiamo sostenendo economicamente sia la realizzazione di nuovi centri di recupero o di riuso che l'ampliamento di quelli già esistenti sul nostro territorio. Negli ultimi tre anni, infatti, sono stati finanziati oltre 20 interventi per oltre 7 milioni di euro". Lo ha affermato oggi l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, nel corso della cerimonia di inaugurazione del raddoppio del Centro comunale di raccolta rifiuti dei Comuni di Bagnaria Arsa, Palmanova e Aiello del Friuli.

"Iniziative di questo tipo - ha sottolineato Scoccimarro - ci consentono di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati: raggiungere cioè il 70% di raccolta differenziata".

"Oltre a finanziare queste opere, la Regione in collaborazione con tutti i diversi gestori e con Arpa sta sviluppando anche un'importate campagna di comunicazione denominata EcoFVG. Si tratta di un lavoro di squadra che - ha affermato l'assessore - ci fa ben sperare di riuscire ad attuare quelle politiche di riduzione dei rifiuti e del loro corretto riutilizzo di cui oggi tanto si sente parlare".

"Iniziative come quella odierna a Bagnaria Arsa, in grado di coinvolgere più Comuni, dimostrano in modo evidente - ha aggiunto Scoccimarro - che, per raggiungere questi obiettivi, dobbiamo lavorare insieme".

"Oltre ai sindaci dei Comuni promotori e ai rappresentanti della Giunta, all'evento ha partecipato anche il giovanissimo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze con assessori al seguito. Proprio alle nuove generazioni - ha concluso l'assessore - spetta l'importante compito di cavalcare la rivoluzione culturale ambientale nonché di insegnare le buone pratiche ai famigliari e a tutti gli adulti".