A Bagnaria Arsa tanti gesti di solidarietà

Ha donato 5mila mascherine a tutti gli abitanti del comune di Bagnaria Arsa, in silenzio e nell'anonimato. Un gesto d'altruismo verso il suo paese talmente grande, che il sindaco Cristiano Tiussi ha deciso di rivelare pubblicamente il nome. “Molte persone già conoscevano l'identità dell'ignoto benefattore, anche perché non è nuovo a iniziative del genere”, ci ha spiegato il primo cittadino. “Visto che il nome iniziava a circolare, a quel punto ho deciso di renderlo pubblico affinché l'intera comunità potesse esprimergli la giusta gratitudine che merita”.

L'imprenditore è Mauro Budai, proprietario della B Meters di Gonars, azienda che grazie a uno speciale brevetto è riuscita nel tempo a diventare leader di settore nella produzione di contatori d'acqua.

Budai ha comprato un enorme stock di protezioni lavabili in cotone create dalla 'Di2' di Gonars. Il Comune, grazie ad un encomiabile lavoro di squadra, in pochissimi giorni è quindi riuscita a distribuire le mascherine a tutti i 3450 residenti di Bagnaria Arsa, Sevegliano, Privano, Castions delle Mura, Campolonghetto e Chiarmacis. I restanti 1.600 pezzi saranno tenuti come scorta da utilizzare in caso di necessità o urgenze.

Ma i gesti di solidarietà registrati nel territorio non finiscono qua. Oltre a Budai anche un secondo imprenditore ha voluto fare la sua parte. Si tratta di Lorenzo Candotti, titolare della Guanti Candotti di Sevegliano che ha regalato al Comune ulteriori 1.400 mascherine e 1.400 paia di guanti a ciascun residente. Altre donazioni sono inoltre state fatte dal Circolo Agorà di Privano, che ha acquistato e distribuito alle famiglie della frazione un ulteriore kit di protezioni.

Ma in comune non si è pensato solo alle giuste precauzioni per difendersi dal Covid-19. Tante altre iniziative sono state organizzate per rendere meno difficili le 'vacanze' pasquali ai nuclei in difficoltà. Oltre alla colletta alimentare organizzata da alcuni cittadini di Privano, alle famiglie bisognose saranno distribuiti i pasti caldi preparati dal ristorante Al Taj, dalla trattoria Quadrifoglio e dall'Orion's Pub.

"Abbiamo concluso ieri, in tempi brevissimi, la consegna delle mascherine di cotone a tutti i residenti del Comune", scrive il sindaco Tiussi. "Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili per il confezionamento delle buste e le associazioni che ne hanno curato la consegna a domicilio: la squadra Comunale di Protezione Civile, i gruppi Alpini di Bagnaria Arsa, Sevegliano-Privano, Castions delle Mura, Campolonghetto-Chiarmacis, la sezione locale dell'Afds".

"Ci scusiamo con coloro che si sono proposti come associazioni o singolarmente e che non abbiamo convocato, ma il numero dei volontari è risultato in pochissime ore ampiamente sufficiente, tanto che alle 14 di ieri la distribuzione era terminata. Le mascherine in cotone sono state donate, come abbiamo anticipato, da un nostro concittadino. Benché egli non desiderio di comparire, comprensibilmente, riteniamo che il suo atto di generosità meriti di essere reso noto. Perciò vogliamo ringraziare sentitamente, anche a nome dei ittadini del nostro Comune, Mauro Budai perché la sua proposta all'Amministrazione Comunale di donare 5.000 mascherine per la comunità tutta di Bagnaria Arsa in pochi giorni si è trasformata in realtà".

"E cogliamo l'occasione per ringraziare anche altre associazioni, imprenditori e cittadini che hanno dimostrato concretamente la loro solidarietà e generosità: il Circolo Agorà di Privano, che ha acquistato e distribuito alle famiglie di Privano un altro kit di mascherine; Lorenzo Candotti per un'ulteriore scorta di presìdi individuali; il ristorante Al Taj per aver preparato il pasto pasquale per le persone in difficoltà; la trattoria Il Quadrifoglio e l'Orion's Pub, che faranno altrettanto nei prossimi giorni; alcuni cittadini di Privano, che hanno effettuato una colletta alimentare a favore di chi si trova in condizione di necessità. Tutti questi gesti dimostrano la consapevolezza che, in questo momento delicato, la solidarietà rappresenta uno scoglio insostituibile a cui appigliarsi e da cui partire per superare l'emergenza senza lasciare indietro nessuno", continua il sindaco.

"Domani daremo la parola al Consiglio Comunale dei Ragazzi: conosceremo le loro sensazioni vero questa emergenza e vedremo le loro bellissime espressioni di gratitudine e di vicinanza verso i volontari che si prodigano per la comunità. Infine, un aggiornamento sui dati del contagio, che rimangono sostanzialmente invariati: una persona positiva (ma sta bene) e sei quarantene (una si è risolta favorevolmente ieri). Un augurio sincero di Buona Pasqua e un saluto affettuoso da parte mia e dell'Amministrazione Comunale di Bagnaria Arsa", conclude Tiussi.