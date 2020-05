A Basiliano donate 5mila mascherine

Oltre 5mila mascherine donate da Idea Prototipi srl al Comune di Basiliano, sono state consegnate nei giorni scorsi al Sindaco Marco Del Negro e al Vice Sindaco, Donato Marco. “Siamo un’azienda manifatturiera, i nostri clienti sono distribuiti in tutta Italia e in Europa” racconta Massimo Agostini, presidente di Idea Prototipi. “Siamo riusciti a raggiungere importanti risultati con il determinante contributo dei nostri collaboratori, molti di loro provengono da Basiliano. Questa iniziativa è un aiuto che vogliamo dare a questa comunità, che abbiamo messo a punto con un attivo dialogo con l’amministrazione comunale”.

Non è la prima iniziativa che Idea Prototipi srl ha messo in campo nel corso di questa emergenza. Nel corso delle prime settimane del lockdown, quelle più buie del mese di marzo, ha contribuito a sviluppare in pochi giorni un progetto di Microglass Group srl, un tester per misurare la capacità filtrante delle mascherine prodotte in deroga e distribuite alla popolazione dalla protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Il tester è stato validato, prodotto e reso disponibile gratuitamente alla protezione civile, è stata un’iniziativa che oltre a Idea Prototipi srl e Microglass Group srl ha visto il coinvolgimento di Eurotech Spa, Gesteco Spa e Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone.

“L’innovazione è uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per affrontare le emergenze, ora in azienda ci siamo concentrati sulla sfida della ripartenza” prosegue Agostini- Infatti Idea Prototipi srl ha progettato e prodotto una colonna modulare anti Covid per il controllo e la sicurezza degli accessi ad ambienti pubblici e luoghi di lavoro. Il sistema si chiama Modula e può essere allestito con funzionalità diverse a seconda delle necessità, sistema di rilevamento rapido della temperatura delle persone, conteggio degli accessi per contingentare, ad esempio, l’ingresso ai supermercati, sanificazione rapida (150”) di piccoli oggetti (mascherine, smartphone ecc.) con tecnologia ad ozono combinata a raggi UVC e altre funzioni.

Idea Prototipi srl ha le sue due sedi produttive nell’area industriale del Comune di Basiliano e un laboratorio di ricerca insediato all’interno del parco scientifico e tecnologico Area Science Park di Trieste, è specializzata nella lavorazione dei metalli per la realizzazione di prototipi industriali e per la produzione di serie, i settori in cui opera sono molto diversi, dal medicale all’aerospaziale, dal ferroviario ai grandi elettrodomestici.