A Beivars Domenica delle Palme di vicinato

Mantenere i legami tra la comunità, con le necessarie limitazioni di legge, e celebrare in maniera particolare la Domenica delle Palme e l'attesa per la Pasqua. E' quanto sta avvenendo nella frazione udinese di Beivars, grazie al passaparola tra i gruppi Whatsapp e Facebook. I cittadini si sono organizzati per alcuni piccoli, ma significativi gesti. "Al suono dell'Ave Maria, abbiamo esposto un lumino sulle finestre del paese sabato sera per ricordare e salutare ogni compaesano venuto a mancare durante la settimana", spiegano da Beivars. "Poi, un mazzo di ramoscelli di ulivo con un nastro rosso sui balconi e sui terrazzi per celebrare la Domenica delle Palme. Per chi non ha a disposizione l'ulivo, abbiamo deciso di condividere alcuni rami, posti fuori dalle case, a disposizione di chi ha piacere di portarli a casa".

"Infine, all'ingresso del supermercato del paese, è stato posto dell'ulivo benedetto. Durante il Triduo pasquale ci saranno altri segni a valorizzare le celebrazioni, fino al lunedì dell'Angelo", concludono da Beivars, dove l'attesa della Pasqua si vive rispettando le distanze, ma senza perdere il senso della vicinanza.