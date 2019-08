A Bibione Ferragosto #PlasticFree, per un mare libero dalla plastica

Nella giornata di Ferragosto una grande festa sulla spiaggia di Bibione, trasformata quest’anno in un palcoscenico globale dal quale lanciare un messaggio per la salute del mare: Bibione #PlasticFree.



Presentato nei giorni scorsi come evento che avrebbe coinvolto l’intero litorale, Bibione #PlasticFree – organizzato dalla località con la Guardia Costiera e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente – ha firmato oggi, 15 agosto, tutti i 7 chilometri della spiaggia veneta, da sempre in prima fila per la salvaguardia ambientale.



Una firma semplice, #PlasticFree (liberi dalla plastica), visibile per tutti da terra, cielo e mare: da est a ovest, dal faro che nasce sulla foce del fiume Tagliamento alla punta estrema che tocca la laguna, passando per l’ampia spiaggia.

Dagli striscioni issati in cielo dai paracadute ascensionali alla gigantesca scritta sulla sabbia e quella composta con gli ombrelloni, fino al tuffo collettivo in mare, con la promessa e l’impegno di migliaia di bagnanti affinché in mare la plastica non ci finisca più.



Ed è stato il primo cittadino di Bibione (Comune di San Michele al Tagliamento), Pasqualino Codognotto, a entrare in acqua alle 11.33 esatte e secondo l’orario prestabilito dagli organizzatori, insieme a una moltitudine di persone, che con entusiasmo hanno fatto da tramite per un messaggio così importante per le coste italiane, e non solo.



Sin dalla mattina, il personale della Guardia Costiera ha distribuito sulla spiaggia materiale informativo multilingua – realizzato da Asvo, la società che gestisce i servizi ambientali sul litorale - con indicazioni utili per ridurre al minimo il consumo della plastica e comunque per riutilizzarla al massimo. Una campagna di sensibilizzazione molto apprezzata dai turisti che non si sono affatto sentiti privati della spensieratezza che contraddistingue la giornata simbolo dell’estate.



“Bibione vuole essere sentinella dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco Codognotto “e questa iniziativa non è solo bella, ma anche concreta, grazie a operatori attenti e un lavoro di squadra eccezionale. Siamo abituati a sperimentare prima, e subito dopo passare all’azione (ndr Il riferimento è alla sperimentazione attivata nel 2011 per il divieto di fumo, culminata poi nel provvedimento definitivo del 2019 che ha portato Bibione a diventare prima spiaggia d’Italia libera dalle sigarette), pertanto il tema plastic free è già all’ordine del giorno del prossimo G20 delle Spiagge, la cui seconda edizione è in programma a Castiglione della Pescaia dal 18 al 20 settembre prossimi”.



Bibione #PlasticFree è patroncinata del Ministero dell’Ambiente e rientra nell’attività di sensibilizzazione condotta nelle scuole dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e Delegazione di Spiaggia di Bibione, coordinati dalla Direzione Marittima del Veneto.