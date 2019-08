A Bordano è tempo di 'Dormo con le farfalle'

All’interno di molti musei ormai da un po’ di tempo vengono organizzate le “notti”, esperienze dedicate ai ragazzi al calar del sole. Ma quella che viene proposta alla Casa delle farfalle a Bordano è un po’ diversa da tutte le altre. Durante la serata, infatti, i ragazzi staranno all’esterno, tra boschi e campagne, per poi approdare all’interno della struttura, nella giungla delle serre di notte.

Con partenza dal campo base, alla Casa delle farfalle, i partecipanti potranno prendere parte al “grande gioco della notte”, con le diverse squadre che perlustreranno la campagna alla ricerca degli strani personaggi e degli elfi che le popolano. Si andrà a caccia di indizi che guideranno i ragazzi in un percorso attraverso le storie più belle della nostra natura. Al ritorno, ci saranno altre scoperte e giochi, talismani, lettere segrete e altre sorprese, il tutto prima di dormire nei sacchi a pelo tutti insieme.

“Dormo con le farfalle” si svolgerà venerdì 23 agosto dalle 19.00 e fino alle 9.00 del mattino seguente. L’evento è dedicato ai ragazzi che hanno frequentato una classe della scuola primaria lo scorso anno (dai 6 agli 11 anni). L’iniziativa è su prenotazione, entro martedì 20 agosto, e i ragazzi dovranno portare vestiti comodi e un sacco a pelo. Il costo è di 35 euro a bambino. Gli altri dettagli e informazioni in sede di prenotazione (telefonare al numero della Casa delle farfalle: 344 2345406).