A Bordano riparte la stagione alla Casa delle Farfalle

Da molti anni, le serre della Casa delle farfalle di Bordano si riempiono di farfalle che volano libere, tra marzo a settembre, tranne le ultime due stagioni, quando ogni regola è saltata per colpa del Covid e anche le farfalle hanno avuto i loro problemi. Finalmente quest’anno si inizia in maniera regolare, sabato 19 marzo, e si andrà avanti ogni giorno fino al 16 ottobre.



Dopo due anni di “dieta”, quest’anno la stagione sarà ricchissima di appuntamenti e novità. E non solo a Bordano, dato che la cooperativa “Farfalle nella testa” continuerà a gestire a Resia “La Tana”, un centro ideale per il turismo naturalistico, così come per conto dell’Ecomuseo, il Centro Visite sul Lago di Cavazzo e, da quest’anno, anche, a Venzone, Tiere Motus, l’importante museo che racconta il terremoto del 1976 e la ricostruzione che ha portato alla nascita del Friuli di oggi.



Novità, appuntamenti, sorprese e molto altro ancora saranno illustrati nei prossimi giorni.