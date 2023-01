A Buttrio consegnato il Premio Angelo Pezzarini

Il comitato tecnico del Premio Angelo Pezzarini, composto dal sindaco Eliano Bassi e dall’assessore Patrizia Minen, da Valter Pezzarini, Maria Fattori, dalla docente Debora Driutti, rispettivamente in rappresentanza dell’amministrazione comunale, della famiglia Pezzarini e dell’Istituto comprensivo di Pavia di Udine, tra i 45 elaborati pervenuti ha scelto il lavoro di Maria Marson, della IIA scuola secondaria di primo grado di Percoto di Pavia di Udine. Motivazione: “In linea con il tema proposto, l’elaborato è corretto, originale e simbolico. Esprime con semplicità concetti profondi traendo spunto dal proprio vissuto e da esperienze personali”.

Menzione speciale per la classe quinta della scuola primaria Dante Alighieri di Buttrio: “Apprezzati la creatività, il simbolismo del progetto narrativo e l’originalità con cui è stata sviluppato”.

Ogni anno, inoltre, in occasione del Giorno della memoria, la scuola secondaria di primo grado di Buttrio organizza diverse attività per non dimenticare e per far capire il valore della fratellanza e uguaglianza. Quest'anno i ragazzi hanno aderito al progetto "Crocus" piantando a scuola dei fiori in memoria delle vittime dell'Olocausto. Oltre ai crocus, gli studenti hanno adornato le aiuole della scuola con messaggi di pace. Grazie all’impegno dei nostri ragazzi, che con delicata sensibilità danno ancora voce alle testimonianze di chi non c'è più, si porta avanti di generazione in generazione l'eredità di quell'inspiegabile orrore che fu la Shoah.