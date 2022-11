A Buttrio doposcuola per alunni con bisogni educativi speciali

E’ ripartito nei giorni scorsi il doposcuola specialistico per alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) e BES (bisogni educativi speciali ) residenti a Buttrio o frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado in comune. Si tratta di un importante sostegno agli alunni che presentano tali difficoltà, ma anche di un supporto alle famiglie nel difficile compito di genitore.

Il servizio, visto l’apprezzamento riscontrato negli scorsi anni e le richieste pervenute, è stato riproposto alla pari degli altri servizi parascolastici e viene svolto da professionisti formati sui disturbi dell’apprendimento e con comprovata esperienza nel campo. Per i corsi vengono utilizzate le aule scolastiche, dove l’attività - organizzata in piccoli gruppi, in base alla fascia d’età e alle esigenze didattiche degli utenti - si svolge con una frequenza di due incontri alla settimana della durata di un’ora e mezza/due ciascuno.

“Il doposcuola specialistico è un servizio di accompagnamento allo studio rivolto a bambini e ragazzi con esigenze specifiche che mira a rispondere in modo personalizzato alle esigenze di ciascuno al fine di acquisire e applicare un efficace metodo di studio e l’autonomia dei minori", spiega l’assessore all’Istruzione Elena Clemente. "Viene offerto uno spazio di due pomeriggi a settimana con due professioniste in modo da favorire il benessere scolastico rinforzando la competenza e l’autostima. Ritengo che questa sia una grande opportunità, proprio per il sostegno e l’attenzione rivolta a chi può trovarsi più facilmente in difficoltà”.