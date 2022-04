A Buttrio, l'importanza delle attività di vicinato

Un gruppo di aziende di Buttrio, denominato 'La via del Tiglio', che comprende Al Vecchio Forno Panificio Devoti, Consult Lavoro, Latteria Sociale di Cividale e Valli del Natisone, Studio Professionale Massaggi di Luana Bottò, Macelleria da Dario, Meroi, Salone Virtus by Ismaele, Zorzenone e New Look by Cristina, promuove lunedì 4 aprile, dalle 18.30 nella sala conferenze Consult in via Divisione Julia 60 a Buttrio, un incontro sulle attività di vicinato, punti di riferimento anche della vita sociale di un territorio.

Tra i relatori, il referente del gruppo organizzatore Filippo Meroi, l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini, il sindaco di Buttrio Eliano Bassi, la presidente dell’associazione AutoAmica Gloria Giordano.