A Buttrio nasce la scuola media Danieli

Non c’è due senza tre e così il polo educativo creato dal Gruppo Danieli a Buttrio, dopo scuola dell’infanzia e primaria, ha inaugurato la secondaria di primo grado.

E' stata intitolata a Luca Pacioli, religioso, matematico ed economista del ‘400, perché ben rappresenta, secondo le parole del presidente Gianpietro Benedetti, “il giusto mix tra visione umanistica e conoscenza scientifica”. Che è il mix di tutto l’Educational Hub Zerotredici la cui creazione è iniziata nel 2009 con un ‘asilo aziendale’.

“Siamo partiti dall’idea di ospitare i bambini più piccoli per aiutare le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, dando la possibilità di accudirli dalle 8 alle 18 – ha continuato Benedetti – e poi abbiamo continuato…".

La scuola ‘media’ è ospitata in un nuovissimo edificio, concepito in maniera armonica con gli altri del polo, in cui il comfort luminoso e acustico sono garantiti da ampie vetrate che danno sul parco e materiali fonoassorbenti. Il progetto è stato curato dall’architetto Marco Zito assieme al suo staff.

Il percorso didattico dei tre gradi scolastici del polo sono seguiti dal Collegio Pio X di Treviso e vanta la formula English Tech Plus che unisce le basi culturali italiane all’irrobustimento di logica e matematica supportato anche dall’uso della lingua inglese veicolare, che può arrivare fino a 14 ore alla settimana.

“Siamo partiti con otto alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e oggi possiamo contare 160 studenti” ha commentato Laura Catella, coordinatrice didattica del collegio vescovile trevigiano.

Il taglio del nastro della scuola è stato fatto alla presenza, oltre che del presidente Benedetti, dell’amministratrice del polo formativo Paola Perabò, dell’arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, dell’assessore regionale Alessia Rosolen e del sindaco di Buttrio, Eliano Bassi.