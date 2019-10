A Buttrio.... Non si butta via niente

Il museo della Civiltà del Vino di Buttrio invita all'evento “Non si butta via niente”, primo mercatino dell'usato dei bambini, domenica 27 ottobre dalle 13 in Villa di Toppo – Florio. In programma anche una caccia al tesoro nel museo e altri eventi di interesse per tutta la famiglia; alle 17 "Lis sioris", con popcorn offerti dall'associazione “Buttrio 100 attività per te”.

Chi possiede vecchi giochi, libri o prodotti per l'infanzia che non servono più, può prenotare il proprio spazio gratuito telefonando alla Pro loco Buri 0432.673511.