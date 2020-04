A Buttrio riapre l'ecopiazzola

Da martedì 14 aprile verrà riaperta l’eco-piazzola comunale di Buttrio. Gli ingressi saranno consentiti solo su prenotazionechiamando il 348.516 9256 dal lunedì al sabato (esclusi festivi) dalle 8 alle 12. Ecco gli orari: martedì e sabato dalle 14 alle 18, lunedì (chiuso il giorno di pasquetta), mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 12. A partire dal 28 aprile il servizio riprenderà la consueta programmazione estiva (martedì e sabato dalle 15 alle 18), sempre su prenotazione. Ad ogni utente verrà assegnato il giorno e la fascia oraria in cui recarsi in eco-piazzola. Non saranno consentiti accessi da parte di persone senza appuntamento.

“Si raccomanda di recarsi all’eco-centro muniti di autocertificazione, tessera sanitaria/codice fiscale del titolare della posizione contributiva TARI e, naturalmente, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente - informa l’assessore all’ambiente Paolo Clemente -.Chiediamo, all’ingresso, di rispettare i tempi tecnici di attesa necessari alla registrazione dell’utente della tipologia di conferimento, nonché all’eventuale pesatura del rifiuto per le tipologie previste”.