A Buttrio riaprono le aree gioco anche nei parchi Roncuz e Cocjs

Aperti tutti i parchi, le ville e i giardini pubblici di Buttrio, compresi le aree gioco per bambini nei parchi Roncuz e Cocjs, con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella segnaletica, installata presso le aree verdi, che informa sulle misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo dei giochi.



Gli adulti possono quindi continuare a svolgere attività sportiva e motoria - con l’osservanza per i non conviventi del rispetto della distanza personale di almeno due metri per l’attività sportiva individuale, un metro per l’attività motoria individuale -, mentre ai minori, accompagnati da un genitore o adulto deputato alla loro cura, sono ora consentite attività ludico-ricreativa, nel rispetto delle linee guida. Anche l'amministrazione comunale ha previsto un proprio protocollo, in accordo con le linee guida indicate dalla Regione Fvg, per la pulizia periodica dei giochi e delle attrezzature presenti nelle due aree verdi.



Per accedere alle attrezzature per il gioco è obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli accompagnatori e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età; è consigliabile avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l’igiene delle manida usare sia prima che dopo l’utilizzo delle attrezzature gioco; è consentito l’utilizzo di ogni singola attrezzatura per unmassimo di due bambini alla voltae, nel caso in cui il minore necessiti dell’accompagnamento, è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per minore; deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro(salvo tra persone conviventi), evitando qualsiasi assembramento; l’accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di saluteproprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute).“Se gli adulti rispetteranno queste semplici regole di buon senso – specifica il sindaco Eliano Bassi -, anche i bambini le rispetteranno con facilità senza quasi accorgersi delle difficoltà del momento. Adottare comportamenti responsabili dipende da tutti noi”.