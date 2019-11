A Buttrio rinascono due sentieri

È stato approvato in consiglio comunale a Buttrio il progetto di fattibilità tecnico-economica, a cui è connessa l’adozione di una variante urbanistica di modesta entità al piano regolatore, che consentirà di riqualificare e valorizzare alcuni sentieri delle colline buttriesi. Il sedime del sentiero “Tellini” era già indicato nel piano regolatore come viabilità pubblica ma, per modeste differenze tra lo stato di fatto e lo strumento urbanistico, si è resa necessaria la predisposizione di una variante urbanistica.

Il tracciato risulta gravemente dissestato e pericoloso a causa della presenza di solchi e rocce affioranti; il passaggio alla proprietà comunale consentirà la sistemazione del tracciato ma anche la futura manutenzione. “Nonostante le previsioni del PRGC, le aree su cui sarà realizzata l’opera sono ancora private - spiega l’assessore Luigi Lorusso -; ora, con l’adozione della variante urbanistica, si è posto il vincolo per la successiva fase di acquisizione dei terreni”.

Il progetto, già avviato dalla precedente amministrazione, ha usufruito di un contributo regionale di 250.000 euro per la redazione e attuazione di interventi di miglioramento del paesaggio, attuativi della parte strategica del piano paesaggistico regionale, e prevede il ripristino dei due sentieri collinari e la sistemazione del muro di recinzione di Villa di Toppo-Florio lungo via Morpurgo. Nell’ottica di creare un anello per la mobilità lenta, alternativo all’attuale “giro della collina” che è interamente su fondo asfalto, il Comune ha previsto la sistemazione di questi due tratti che saranno invece su percorso sterrato.

Il primo, lungo circa 400 metri, va da via del Pozzo (zona campo di calcio) fino al castello di Buttrio, ed è un sentiero interamente di proprietà comunale. “Qui c’è da regolarizzare le disconnessioni, sistemare le pendenze e rifare il fondo in materiale arido - informa Lorusso -. Auspichiamo che il tracciato, già frequentato da numerosi podisti ed escursionisti a piedi e in mountain bike, sarà ancora più attrattivo una volta inserito nella rete di percorsi ciclopedonali che vogliamo realizzare e riqualificare lungo le nostre colline”. Il secondo percorso, di circa 500 m, è quello interessato dalla variante urbanistica e consente di raggiungere la strada delle colline in prossimità di Villa Belvedere (attuale Villa Melsi) partendo da via Rieppi.

“Questi interventi di riqualificazione di percorsi collinari - anticipa l’assessore Paolo Clemente -, precedono lo sviluppo di una successiva fase pianificatoria incentrata sulla mobilità lenta che troverà realizzazione nella redazione di un progetto generale denominato “Biciplan” che sarà sviluppato nei prossimi mesi”.