A Buttrio si presenta la nuova scuola media

Nuovo tassello per il progetto ZerotrediciEducational Hub, il polo educativo promosso dal Gruppo Danieli a Buttrio. Giovedì 10 novembre, dalle 17 alle 18.30, si potrà conoscere, grazie all'Open Day, la nuova scuola secondaria di primo grado in via Nazionale 39.

La scuola media Luca Pacioli offrirà un percorso educativo English & Tech Plus, innovativo e completo, con salde competenze di base in italiano, potenziamento dell'inglese con docenti madrelingua, ma anche corso di tedesco e lezioni per apprendere un uso intelligente e creativo delle nuove tecnologie informatiche, dei linguaggi di programmazione e di robotica educativa.

Tra i servizi, prima accoglienza dalle 7.30, tempo prolungato, doposcuola e cucina interna, nella nuova sede, con spazi all’avanguardia organizzati e attrezzati per le diverse attività formative, con ampio giardino esterno.

Per partecipare all'Open Day è necessaria la prenotazione all’indirizzo segreteria@zerotredici-hub.it