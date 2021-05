A Buttrio torna la Giornata Ecologica

Il Comune di Buttrio, in collaborazione con il gruppo “RipuliAMOci Challenge”, promuove sabato 15 maggio la “Giornata Ecologica”, l’appuntamento dedicato alla pulizia del territorio, ormai ventennale, sospeso la scorsa edizione causa pandemia.

Quest’anno, per rispettare il distanziamento, si seguirà una nuova formula che prevede la raccolta individuale o la formazione di piccoli gruppi di familiari.

Per partecipare basta inviare entro le ore 9 di venerdì 14 maggio una mail a protocollo@comune.buttrio.ud.it coi propri dati anagrafici (info sul sito e sulla pagina Facebook del Comune). La raccolta avverrà sabato dalle 10 alle 17; ognuno potrà scegliere l’orario più comodo, riportando i sacchetti pieni entro le 17. I sacchetti e le attrezzature messe a disposizione dall’amministrazione comunale si potranno ritirare presso il banchetto allestito dietro al Municipio.