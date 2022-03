A Buttrio torna la Giornata ecologica

Sabato 2 aprile torna a Buttrio la giornata dedicata alla pulizia del territorio, promossa dal Comune in collaborazione col gruppo “RipuliAMOci challenge odv”. La raccolta dei rifiuti abbandonati da “incivili” nell’edizione 2022 riprende la modalità dei gruppi organizzati dalle associazioni (l’adesione può essere anche individuale). Il ritrovo è alle 8 nel piazzale del magazzino comunale, dietro al Municipio di Buttrio; i bambini partiranno invece alle 9.30.

Si invita alla prenotazione, per motivi organizzativi e assicurativi, entro l'1 aprile, telefonica o via mail a: giornataecologicabuttrio@gmail.com. Al rientro ai volenterosi partecipanti sarà offerto, come da tradizione, un brindisi di ringraziamento. Alle famiglie è stato distribuito un volantino con tutte le informazioni, reperibili anche dal sito e dalla pagina Facebook del Comune.

"Auspichiamo un largo coinvolgimento dei cittadini che hanno sempre aderito a questa iniziativa con entusiasmo ed elevato senso civico - invita il vicesindaco Paolo Clemente -. Soprattutto ringraziamo le associazioni sportive e il gruppo Pedibus per l'azione di coinvolgimento dei più piccoli, all’associazione Donatori di Sangue, che anche quest'anno regalerà i guanti ai bimbi che saranno presenti, e al gruppo di RipuliAMOci challenge, che continua a promuovere la raccolta spontanea dei rifiuti come attività in grado di coniugare l'attività fisica all'aperto con una reale azione di civismo attivo al servizio del bene comune”.

Nell'ottica di mantenere sempre alta l'attenzione sul tema dell'emergenza umanitaria, sarà presente anche un banchetto gestito dal Gruppo MdB (Mamme di Buttrio) che raccoglierà fondi da destinare alle famiglie ucraine ospitate nel comune di Buttrio. Ai partecipanti, a fronte di un’offerta libera, verranno donati i "semi della pace" che sono stati piantati dai bambini nell'iniziativa di sabato scorso.