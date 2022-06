A Buttrio un'estate tutta da vivere

Un ventaglio di eventi sportivi, ludici e culturali renderà davvero imperdibile l’estate 2022 a Buttrio. Da giugno a settembre spettacoli teatrali, concerti, letture, centri estivi, giochi, gare allieteranno i mesi più caldi dei buttriesi.

“Fornire ai cittadini un quadro riassuntivo delle numerose e importanti iniziative organizzate nel periodo estivo, sia dall’Amministrazione che dalle associazioni presenti a Buttrio - commenta l’assessore alla Cultura Patrizia Minen - consentirà a tutti di programmare la propria partecipazione in base anche alle diverse sensibilità e interessi. L’offerta è ampia, come attesta il programma, e quindi ci aspettiamo una partecipazione, come sempre, numerosa”.

INIZIATIVE LUDICO-SPORTIVE. Fino all’8 luglio, dal lunedì al venerdì, al centro estivo “Buri Campus” baseball, calcio, volley, bocce, basket, ginnastica artistica, ping pong, atletica. Sempre i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni andranno al mare, a Grado, dall’11 al 22 luglio (iscrizioni tramite portale servizi scolastici comunali). Fino al 2 settembre “Giocarti/Universo formativo: imparare l’arte giocando” dai 3 a 15 anni. Presso l’area sportiva il 18 giugno l’Associazione White Sox Buttrio Baseball organizza la “Partita della Solidarietà” - Atleti Under 12 VS Genitori”. Dal 20 al 24 giugno allenamenti preparazione campionati europei di categoria della Nazionale Italiana Softball Under 23 (sarà presente la Nazionale Ucraina), mentre dal 30 giugno al 4 luglio si terranno gli allenamenti preparazione campionati Europei di categoria Nazionale Italiana Softball Under 12. Il 12 luglio è la volta di Buttrio VS Malta - Amichevole Under 12. Il weekend del 29, 30 e 31 è dedicato alla tradizionale Balonade, calcio-basket-volley a cura della Pro loco Buri per ragazzi dai 16 anni.

MUSICA, LIBRI, FESTIVAL. Venerdì 17 giugno concerto dedicato alla memoria di Luigi Danieli, a cura della Fondazione Luigi Danieli. Mercoledì 22 giugno “L’ora del racconto... in inglese: incontro con James Hartley”, letture per bambini dai 3 (prenotazione obbligatoria presso la biblioteca comunale). L’11 agosto a “Calici di stelle”, nell’ambito del Festival internazionale nei Suoni dei Luoghi, in villa di Toppo Florio concerto del Gorni Kramer Quartet, un evento della Rassegna Estiva. Dal 28 al 31 luglio “Treeart Festival” 3° edizione, in villa e nel parco di Toppo Florio.

TEATRO. Venerdì 1° luglio, al Parco della Villa di Toppo Florio, per la rassegna di teatro amatoriale “Buttrio a Teatro” organizzata dall’associazione culturale Teatro Tutto Tondo, va in scena “Delitto imperfetto a casa Fiaschetto", a cura della compagnia “Il Tomat”; segue “Twist” della compagnia “Lis Anforis”, in programma il 15 luglio, e “La nostra serata”, a cura della compagnia “Retroscena”, in scena il 12 agosto. L’11 luglio, presso l’area Free, spettacolo per ragazzi (dagli 8 anni in su) “La notte racconta”, di Rafik Schami, con Livio Vianello e Silvia Crisciuoli, prenotazione obbligatoria in biblioteca. Sabato 16 luglio, sempre nel parco di Villa di Toppo Florio, spettacolo per ragazzi della Rassegna Estiva Noi Cultura e Turismo “Il gatto e la volpe”, a cura della compagnia Anà-Thema Teatro, che propone anche, il 9 agosto presso lo spazio antistante il Municipio, “Gli dei dell’Olimpo”, spettacolo itinerante per bambini e famiglie.