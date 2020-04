A Camino al Tagliamento, una mascherina a ciascun abitante

Tra il 7 e il 18 aprile, l’Amministrazione comunale di Camino al Tagliamento ha provveduto alla prima distribuzione di 1770 mascherine alla popolazione. Al termine dell’operazione, effettuata dalla Squadra di Protezione Civile, coordinata da Mario Liani, tutti i residenti, bambini compresi, hanno ricevuto almeno una mascherina, ed è stato fornito a ciascun esercizio commerciale del territorio un kit di dispositivi monouso da mettere a disposizione dei clienti che ne fossero sprovvisti.

La distribuzione proseguirà con la consegna di ulteriori mascherine, sulla base delle indicazioni provenienti dalle autorità nazionali e regionali in relazione all’evolversi della situazione emergenziale.

Nel conteggio totale, la Protezione Civile regionale ha fornito al Comune 450 mascherine di diversa natura e 250 dispositivi monouso e altre sono in consegna. 100 mascherine in cotone sono state acquistate da un’azienda locale, 1000 mascherine chirurgiche sono state acquistate in collaborazione con dieci Comuni del Medio Friuli, capofila Mortegliano.



