A Campoformido arrivano le ecopasseggiate

In collaborazione con A&T2000, Associazione Pro Loco Campoformido APS, Gruppo Alpini Campoformido e Associazione RipuliAMOci Challenghe a cui va il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale di Campoformido – Assessorato all'Ambiente, il Comune guidato dal sindaco Erika Furlani ha il piacere di invitare la cittadinanza alla presentazione di “Aspettando la Giornata Ecologica – Presentazione Progetto Ecopasseggiate” sabato 19 marzo 2022 alle ore 10.00 presso la sede delle Associazioni in via E. de Amicis, 2 a Campoformido.



“A seguito della positiva esperienza della Giornata Ecologica 2021 svoltasi secondo una nuova formula” commentano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini, con delega all'ambiente e cultura “abbiamo ritenuto di investire nella diffusione della cultura rispettosa dell'ambiente attraverso iniziative quali le ecocamminate e il cosiddetto “plogging”, al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema della tutela ambientale e di incentivare l’iniziativa spontanea dei cittadini per la raccolta di rifiuti anche durante il resto dell’anno, in modalità libera e autonoma quale buona pratica”.



Nell'occasione sarà presentato il Patto Ecologico di Corresponsabilità per l'Ecocamminate che una volta compilato e sottoscritto, permetterà ai cittadini volontari di usufruire di una speciale fornitura di sacchetti e un vademecum per la raccolta realizzati da A&T2000.Inoltre gli amministratori di Campoformido ricordano anche che in caso di ritrovamenti particolari è attivo il portale delle Geosegnalazioni https://bit.ly/GeosegnalazioniCampoformido (realizzato da Insiel SpA e fornito dalla Regione Autonoma FVG).“Ringraziando tutti i volontari, le associazioni, il Gestore A&T2000 per l'impegno profuso a tutela e salvaguardia del nostro ambiente, vi aspettiamo sabato 19 marzo 2022 alle ore 10.00 presso la Sede delle Associazioni in via E. de Amicis, 2 a Campoformido” concludono il sindaco Furlani e il suo vice Romanini.Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione rispondendo entro il giorno 16 marzo 2022 alla mail manutenzione@comune.campoformido.ud.it (si richiede GreenPassRafforzato e mascherina FFP2). In caso di maltempo la presentazione si svolgerà al chiuso.