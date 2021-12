A Campoformido entra in servizio il quarto vigile

Ha preso servizio oggi Marco Fabbro, quarto agente della Polizia Locale di Campoformido.

"Quando i fatti parlano più di tante parole: lo avevamo promesso in campagna elettorale e ci siamo riusciti - sottolineano la sindaco Erika Furlani e l'assessore alla sicurezza e viabilità Oscar Olivo -. Riportiamo il corpo come era stato in passato quando ci era invidiato da molti e non ci fermeremo qui per il bene della nostra comunità".



Sono quindi nuovamente quattro (già in servizio Gabriele Di Sibio, Luigi Baggio e Cristiano Tomasin), più il responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale, i vigili di Campoformido al servizio della comunità della città del Trattato.