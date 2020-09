A Campoformido improvvisazione artistica in lingua friulana

Siete dei giovani artisti? Vi piace la recitazione? Sognate di poter cantare e suonare davanti a un pubblico? Il Comune di Campoformido, in collaborazione con la Società Tolkieniana Italiana e la Pro Loco Bressa, ha ideato un concorso che fa per voi!

La prima edizione di Improvvisazione artistica in lingua friulana, intitolato “Campoformido in mostra”, è rivolto ai giovani, dai 6 ai 25 anni, che vogliono cimentarsi in una esibizione artistica a scelta fra musica, canto, disegno e doppiaggio. Le iscrizioni, totalmente gratuite, vanno effettuate entro le 12 dell’11 settembre 2020, consegnate a mano in Comune, oppure inviate via mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

Al 1° classificato di ogni categoria spetterà un premio di 100 euro, mentre al 2° classificato di ogni categoria 50 euro.

L'esibizione si svolgerà entro un tempo massimo di 10 (dieci) minuti per musica, canto e doppiaggio e di 30 (trenta) minuti per il disegno.



La partecipazione al concorso nelle categorie musica e disegno comporta l'utilizzo di strumenti e materiale propri.In base alla categoria scelta i concorrenti verranno dotati di spartito, testo in lingua friulana e base musicale, mentre per il doppiaggio in lingua friulana verrà proiettato uno spezzone del film “Il Signore degli Anelli”, per il disegno verrà comunicato il tema.Bando e modulo di iscrizione sono reperibili sul sitoAll'ingresso sarà garantito il rispetto delle norme sanitarie connesse al Covid 19 e sarà consentito un numero massimo di 200 persone. Per cortesia presentarsi muniti di mascherine.2020, con inizio alle 19.30.Alla fine dello svolgimento delle prove ci sarà un intervento del Presidente onorario della, sul tema:, accompagnato dalle musiche e dal canto diVerrà presentato un estratto di alcuni minuti del Signore degli Anelli, doppiato in friulano, a cura di Aulùs Doppiaggio.J. R. R. Tolkien, da filologo e grande amante delle lingue quale era, sarebbe sicuramente contento di vedere la sua opera (in questo caso nella versione cinematografica) tradotta, per la prima volta in lingua minoritaria e scoprire giovani che si vogliono cimentare in concorsi come questo.