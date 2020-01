A Campoformido laboratori plastic free

Al via anche a Campoformido i laboratori di educazione ambientale dal titolo “Senza plastica si può: un mondo senza plastica”, organizzati da A&T2000 e sostenuti con convinzione dall'amministrazione comunale di Campoformido guidata da Erika Furlani.

“Il tema è di particolare attualità e ritieniamo di assoluta priorità attivare sinergie quanto più estese possibili per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della tutela ambientale e delle buone pratiche per la riduzione dei rifiuti” sottilineano il Sindaco e il vicesindaco Christian Romanini (nella foto).

“Abbiamo voluto farci parte attiva perché riteniamo che prima di pensare a riciclare, sia fondamentale ridurre i rifiuti e per questo ringraziamo A&T2000 per aver scelto questo tema da proporre nei laboratori scolastici di quest'anno” continua Romanini che ha la delega all'Ambiente. “Ringraziamo anche la dirigente scolastica Elena Venturini per aver condiviso il nostro intento, dimostrando fin da subito piena collaborazione. Rispetto agli anni precedenti, l'adesione delle classi quest'anno è stata massiccia, quasi totale, con oltre 460 alunni complessivamente coinvolti: primaria San Giovanni Bosco di Campoformido con 10 classi (152 alunni), primaria Divisione Julia di Basaldella con 9 classi (172 alunni) e, infine, la secondaria di primo grado Giuseppe Marchetti a Campoformido con 8 classi (137 alunni)”.

Durante tutto il mese di gennaio si svolgeranno, quindi, le lezioni laboratorio che si concluderanno con la distribuzione di materiale informativo ed è prevista anche la consegna di una borraccia metallica per ogni alunno, proprio per educare a non abbandonare le bottigliette di plastica.