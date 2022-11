A Campoformido nasce l'area giochi 'Children'

L’Amministrazione comunale di Campoformido, secondo quanto previsto dalla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”, provvederà alla consegna di 52 piante arboree amiche delle api, una per ogni nato nell'anno 2021.

“Anche per quest’anno proponiamo questa iniziativa in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini e della Giornata degli Alberi” spiegano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco con delega all'ambiente e alla cultura Christian Romanini. "Poiché dal 2019 l'Amministrazione ha avviato il progetto Campoformido, comune amico delle api, l'albero sarà individuato tra le specie mellifere, nell’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica allo sviluppo sostenibile e alla salute delle api”.

Il Comune invita le bambine e i bambini del 2021 con le loro famiglie e la cittadinanza, sabato 19 novembre alle 10.30 alla Boschete Furlane di Campoformido con ritrovo nel piazzale Robert Miles, di fronte alla scuola elementare di Campoformido. "Da lì partiremo per una camminata all’interno della Boschete per festeggiare insieme questa importante giornata, grazie anche alla collaborazione della Pro Loco di Campoformido, a cui va la gratitudine dell'Amministrazione".

“Abbiamo voluto legare questa giornata speciale a un'altra occasione importante, ovvero l'inaugurazione della nuova area per bambini, dove sarà consegnata la piantina alle famiglie: l'Area Giochi Children è stata realizzata grazie alla Fondazione Biasotti-Vuerich, che ringraziamo sentitamente per la generosità”, proseguono Furlani e Romanini. “Il brano Children di Robert Miles è divenuto un successo mondiale nel 1996 ed è stato composto in memoria delle piccole vittime della guerra civile scoppiata quando, nel 1992, la Bosnia Erzegovina aveva proclamato l’indipendenza dall’ex Jugoslavia. La visione di quelle immagini mostrategli da papà Albino di ritorno da una missione umanitaria a Sarajevo, aveva scosso il giovane Roberto Concina al punto tale da voler trasformare quell’emozione così intensa in qualcosa di concreto e indelebile. Per lasciare un messaggio di pace ai nostri bambini e per onorare la memoria di questo artista friulano, abbiamo voluto dedicare quest'area giochi intitolandola, appunto, Children, a 25 anni da quel successo mondiale (delibera giunta comunale 118 del 2 settembre 2021)”.

In caso di maltempo la consegna avverrà all'interno della Palestra comunale.