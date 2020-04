A Campoformido, per ora, l'ecopiazzola rimarrà chiusa

In tanti, in questi giorni in cui il tempo a disposizione abbonda, hanno approfittato per riordinare cantine e garage e, vista la stagione, giardini e siepi. Dove buttare, però, i rifiuti se l'ecopiazzola comunale è chiusa per l'emergenza Coronavirus? In tanti chiedono lumi sul da farsi, lamentando l'impossibilità di tenere gli scarti del verse accatastati in giardino. Un po' per una pura questione estetica un po' per motivi di igiene e cattivi odori e un po' per mancanza di spazio.

A Campoformido, l'ecopiazzola è chiusa e in tanti hanno chiesto chiarimenti e informazioni su dove smaltire il verde e gli inerti. Ai cittadini risponde il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Christian Romanini, che afferma senza esitazioni di essere "fermamente convinto che abbiamo fatto bene a tenere finora chiuso la nostra ecopiazzola comunale".



"Il blocco totale finora deciso ha permesso alla nostra Regione di avere finora numeri più contenuti rispetto a altre regioni colpite più duramente dall'epidemia del Coronavirus - spiega Romanini -. Già da alcune settimane riceviamo sollecitazioni per la riapertura del centro di raccolta e finora ho fortemente sostenuto la scelta del gestore AeT2000 di non aprire l'ecopiazzola. L'ho fatto nell'interesse sanitario sia dei cittadini sia dei lavoratori del centro: non mi sarei perdonato mai un eventuale caso di contagio che fosse partito da un episodio di conferimento di rifiuti presso la nostra ecopiazzola. E finora, anche i numeri a Campoformido ci stanno dando ragione".



La questione, però, rimane e il Comune si è attivato anche per dare risposta ai cittadini che segnalano la necessità di conferire i rifiuti, soprattutto il verde, presso l'ecopiazzola.- afferma il vicesindaco -. Proprio per questo ho richiesto a A&T2000 un tutorial che potesse aiutare i cittadini nella gestione domestica del verde: aver pubblicato anche su La Voce di Campoformido prima le istruzioni scritte e poi un video non credo significhi “non aver voluto fare”".. "Se fatto correttamente, come indicato dal video tutorial, non provoca alcun disagio - insiste Romanini -. Se invece accumulo lo sfalcio nei sacchi neri, è ovvio che si creano odori, ma non sto facendo compostaggio nel modo corretto. Ci sono anche i resti delle potature: è vero, ma se ho la fortuna di avere un bel giardino con alberi e siepi, forse posso trovare un angolo per tenere momentaneamente i resti della potatura fino al momento della riapertura dell'ecopiazzola".. In questi giorni tuttie eche non sarebbe stato possibile il conferimento dei rifiuti in quella sede."Un capitolo a parte lo dedico al resto dei rifiuti da conferire all'ecopiazzola - prosegue Romanini -: ingombranti, materiale edile e altri rifiuti che ho accumulato perché ho approfittato giustamente di questi giorni per ripulire la cantina. Questi effettivamente sono rifiuti che, a differenza del verde, non posso smaltire in autonomia a casa. Ribadisco che, ma siccome amministrare la cosa pubblica non è un affare privato, si deve lavorare insieme e anche valutare alternative che non si condividono, soppesando tutti gli elementi al fine di calcolare tutti i rischi, perché ripeto: siamo ancora in emergenza sanitaria. Per questo motivo"Nei prossimi giorni daremo comunicazione delle decisioni che prenderemo" conclude Romanini che ringrazia i cittadini che "hanno colto i suggerimenti che abbiamo dato e con responsabilità li ha applicati, impegnandosi a sperimentare, forse per la prima volta il compostaggio domestico. Ringrazio anche chi ha sollevato critiche nei confronti dell'Amministrazione comunale accusandoci di disinteresse e cattiva gestione di questa fase: anche le critiche aiutano e, in qualità di assessore all'ambiente,in merito a “Ecopiazzola e conferimento del verde”, perché in questa fase, una posizione per molti ritenuta troppo rigida, non ha causato al momento un peggioramento della situazione sanitaria".