A Campoformido riapre il centro di raccolta

Riapre, a grande richiesta ma nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19 e su prenotazione, il Centro di raccolta di Campoformido. Da sabato 18 aprile sarà quindi possibile accedere al centro di raccolta comunale nei casi di effettiva necessità, sia per il conferimento dei rifiuti sia per il ritiro dei sacchetti.



PER PRENOTARE - Contattare il Comune al numero 335 7782662 (referente Claudio Bin) nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 10 alle 13, a partire da mercoledì 15 aprile.