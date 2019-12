A Capodanno eleganti con stile: imperativo brillare!

Almeno il Capodanno deve essere luminoso. Soprattutto se da gennaio a dicembre è stato un susseguirsi di brutte notizie, nel privato e sul lavoro. Per festeggiare lo scoccare della mezzanotte e lasciarsi alle spalle ogni tormento, bisogna brillare e, quindi, vestirsi adeguatamente.

In effetti, la moda dà una mano in questo senso, perché gli abiti per le feste e per Capodanno in particolare sono ricchi di tocchi luminescenti. Bastano, infatti, glitter e paillettes per rendere anche il più semplice dei tubini neri immediatamente elegante, sofisticato, ma, soprattutto, festaiolo.

Se non si vuole indossare un abito completamente glitterato, come un bel tubino fasciante, per esempio, e si preferisce evitare l’effetto albero di Natale, si può abbinare a una gonna nera, mini o midi, una camicetta piena di paillettess o glitter e, magari, osare un paio di décolleté, non nere, ma ricoperte di brillanti… ni.

Le proposte più intriganti sono già nelle vetrine e portano la firma di Saint Laurent, Gucci, Twin Set by Simona Barbieri, ma anche di Liu Jo, Pinko e Zara, per chi non vuole svuotare più di un borsellino.

Rosso, oro, ma anche blu cobalto e argento sono i colori evergreen usati anche per gli accessori. Dagli orecchini, alle pochette, alle collane, fino alle pumps, insomma dalla testa ai piedi l’outfit deve essere festaiolo. Non ci sono colori migliori per festeggiare del rosso e dell’oro, che si ritrovano nelle pietre che impreziosiscono bracciali e collane, ma anche nelle ricche stoffe di borse e scarpe.

Per quanto riguarda il trucco, nella notte di San Silvestro occhi e labbra devono essere protagonisti assoluti.

Lo sguardo diventa subito più affascinante con il trucco smokey marrone oppure nero. Per le labbra basta un po’ di gloss, ma se non si vuole passare inosservate, la scelte più giuste sono il rosso borgogna o il più classico rosso fuoco.