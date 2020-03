A Carlino, Università, Consorzio e Cafc fanno squadra

Consorzio Bonifica Pianura Friulana, Cafc e Università di Udine fanno squadra per individuare assieme strategie e interventi di difesa idraulica per il territorio del Comune di Carlino. Attraverso l’integrazione e la gestione delle opere presenti si punta infatti a una ulteriore mitigazione del rischio idraulico, come annunciato all’incotro nella sede Cafc tra il Consorzio (presenti la presidente Rosanna Clocchiatti, il direttore generale Armando Di Nardo, il direttore tecnico Stefano Bongiovanni e Massimo Ventulini), il Cafc (presenti il presidente, Salvatore Maria Benigno, il direttore generale, Massimo Battiston, i tecnici Florit e Mion) e il sindaco di Carlino, Loris Bazzo, accompagnato dal tecnico Mauro Arzillo. A illustrare opere e interventi il titolare della cattedra di Costruzioni Idrauliche della facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine, Matteo Nicolini. Per la Regione ha presenziato il consigliere Mauro Bordin.

“Il Comune di Carlino", ha ricordato la presidente del Consorzio, Rosanna Clocchiatti, "così come altri Comuni della Bassa Friulana, è situato sotto il livello del medio mare e la sua sicurezza idraulica e idrogeologica è affidata ad un sistema di opere di bonifica e di drenaggio urbano che devono essere costantemente monitorate e mantenute. La collaborazione con CAFC e amministrazione regionale testimonia la sensibilità delle istituzioni verso problematiche vitali per la convivenza e lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

“Anche il Comune di Carlino, come molti altri della Bassa Friulana, è caratterizzato da una interconnessione stretta tra reti fognarie (bianche, nere e miste) e canali di bonifica – ha aggiunto il presidente Cafc, Salvatore Maria Benigno-. La collaborazione in atto con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana consente di ottimizzare gli investimenti per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio costruito”.

Recentemente sul territorio di Carlino il Consorzio ha ultimato i lavori per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’idrovora Colomba; i primi lotti di circa 1.800.000 euro, finanziati dalla Protezione Civile e dall’assessorato regionale all’ambiente, hanno consentito l’istallazione di due nuove elettropompe, l’adeguamento dell’impianto di sgrigliatura e degli argini a mare, la realizzazione di una nuova cabina elettrica.

Nicolini ha illustrato le soluzioni che potranno contribuire a mitigare il rischio idraulico nel territorio del comune di Carlino, quali un ulteriore potenziamento dell'impianto idrovoro Colombaattraverso l'installazione di una nuova pompa da 3700 l/s, potenza 280 kW, nell'alloggio già predisposto, la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento idrovoro sul canale Villafredda,alle spalle dello stabilimento Friulpesca, con la contestuale realizzazione di un argine e di un fossatoparallelo di lunghezza 550 m.

Riguardo l’abitato del villaggio residenziale “Il Borgo”, particolarmente esposto a pericolo di allagamenti, è stato sottolineato che la soluzione che offrirebbe maggiore sicurezza prevede la realizzazione di un impianto di sollevamento di acque meteoriche, dedicato alla salvaguardia del solo Residence il Borgo; una totale separazione idraulica dal bacino circostante tramite l’erezione di un muretto - lungo 140 m e alto mezzo metro - sulla sponda destra dell'affluente al Villafredda; il re-indirizzamento di tutte le acque meteoriche interne alla vasca di raccolta dell'impianto di sollevamento. Sulle prime soluzioni che concernono la sicurezza idraulica di una parte importante del territorio comunale,CAFC e Consorzio intendono far presente all’amministrazione regionale la necessità di ulteriori finanziamentiche consentirebbero la realizzazione dei lavori indicati; sul villaggio “Il Borgo”, invece, avendo l’opera indicata una finalità prettamente privata non è possibile accedere a finanziamenti pubblici.