A Carlino, web sicuro 'senza dipendenza'

FaSÌN.net ritorna a Carlino. Mercoledì 4 maggio alle 20.30 nella Sala consiliare del Centro civico Latteria turnaria (Via Sante Bidin 7) si terrà nuovamente la conferenza, introdotta da Marco Stolfo di Radio Onde Furlane e condotta da Davide Sciacchitano dell'associazione MEC, dal titolo Digital Detox. L'uso del web consapevole e “non dipendente”. Si tratta di una replica dell'incontro del 21 aprile scorso, che ha inaugurato la serie di conferenze sul territorio prevista nell'ambito di FaSÌN.net (Famiglie Sicure Insieme nella rete), il nuovo progetto dell’APS KLARIS, avviato a inizio marzo, che consiste in una serie di percorsi formativi, educativi e informativi sui temi della cittadinanza digitale allo scopo di promuovere un uso sicuro e consapevole del web.

D'intesa con l'amministrazione comunale si è ritenuto opportuno replicare quell'evento in orario serale per proporne i contenuti anche quella parte della cittadinanza che non ha potuto fruirne nella prima occasione.

"Ci è sembrato importante proporre di riportare a Carlino questa conferenza del progetto FaSÌN.net (Famiglie Sicure Insieme nella rete) dell’APS KLARIS" è il commento del sindaco di Carlino, Loris Bazzo, che sottolinea come in generale "questa iniziativa affronta in generale un tema molto importante per le nostre comunità", ricorda come già in passato ci sia stata collaborazione tra il Comune e l'associazione e aggiunge: "L'argomento specifico della conferenza è particolarmente rilevante: il rischio di dipendenza dal web è molto alto, sia per i ragazzi che per gli adulti".

Concorda l'assessora comunale alle Attività culturali, Veronica Vicentini : "Con questo progetto l'APS KLARIS concorre ad aiutare ragazzi, famiglie ed educatori ad avere un approccio positivo ed efficace nei confronti della rete, che nelle sue diverse forme ed espressioni è sempre più presente nella vita di ognuno di noi, tra lavoro, studio e divertimento. Il web ha ovviamente grandi utilità e potenzialità – aggiunge – ma il rischio dipendenza è molto forte: per questo è particolarmente utile confrontarsi in pubblico su questo aspetto".

Il progetto FaSÌN.net (Famiglie Sicure Insieme nella rete) comprende un ciclo di cinque laboratori formativi per bambini e ragazzi dai 10 ai 13 anni, che si è concluso lo scorso 23 aprile a Martignacco, un cartellone di conferenze tematiche diffuse sul territorioe una tavola rotonda conclusiva prevista a fine maggio e una serie di trasmissioni in programmazione su Radio Onde Furlane, il cui prossimo appuntamento è previsto per questa settimana, lunedì 2 maggio alle 8.30, martedì 3 maggio alle 13.30 e venerdì 6 maggio alle 16.30.

L'incontro previsto il 4 maggio a Carrlino è aperto a tutti e si rivolge in particolare ai genitori di bambini e ragazzi. La partecipazione all'incontro è libera e gratuita e nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per gli eventi pubblici al chiuso e pertanto si consiglia di prenotarsi scrivendo all'indirizzo email: segreteria.klaris@gmail.com.

FaSÌN.net è realizzato dall’APS KLARIS, con la collaborazione dell’associazione MEC (Media Educazione Comunità) e della cooperativa Informazione Friulana, con il patrocinio delI’Università degli Studi di Udine e dei Comuni di Bicinicco, Carlino, Capriva del Friuli, Martignacco, Mereto di Tomba, Pagnacco, Premariacco, Tavagnacco e Valvasone-Arzene e con il finanziamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ulteriori informazioni in rete: klarisweb.wordpress.com e www.facebook.com/AssociazioneKlarisTorino e Trieste, Fsp Polizia: “Agenti feriti proprio nel giorno della festa dei lavoratori, una cosa non più accettabile e sostenibile”