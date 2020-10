A Casa Moderna, aziende e professionisti dell'abitare

Le tre giornate che Casa Moderna ha davanti a sè, prima di traguardare questa speciale edizione 2020, sono molto importanti per confermare una partenza con il piede giusto e un prosieguo che, finora, ha premiato l'impegno e la tenacia di organizzatori ed espositori con un flusso continuo e costante di visitatori negli stand, aperti fino a domenica 11 ottobre. Un andamento che non era, e non lo è ancora, così scontato, visto il complesso contesto in cui tutti gli eventi e tutte le attività si muovono nel rispetto delle norme anti contagio.

Anche oggi, Casa Moderna ha aperto le porte al pubblico che, con la modalità della pre-registrazione, ha potuto fruire dell'ingresso gratuito e di una fluida gestione degli accessi. La preregistrazione su www.promocasamoderna.it consente l’ingresso a 3 euro da venerdì a domenica e la partecipazione a tutti gli eventi ancora in programma.

Le agevolazioni messe in campo dai Super Bonus con detrazioni al 110% su interventi di riqualificazione delle abitazioni, sono una vera boccata d'ossigeno per il settore dell'edilizia, fermo al palo da troppo tempo, e una straordinaria opportunità per le persone di mettere in cantiere lavori rimandati da tempo o impensabili fino a qualche mese fa. Casa Moderna traduce questa opportunità sia nell’offerta espositiva, con materiali, servizi e tecniche di intervento, sia nella parte convegnistica. E la replica odierna del convegno sui Super Bonus (che domenica scorsa ha calamitato l'interesse e le domande di tante persone), è una un'altro punto a favore della Fiera e dell'importanza delle collaborazioni con il territorio, le categorie e le professioni che, in questo casa specifico, riguardano gli Ordini degli Ingegneri e dei Commercialisti di Udine.

La quarantena obbligatoria legata all’emergenza Coronavirus ci ha fatto capire come, per resistere all'isolamento, serva una sfida globale, che abbracci sostenibilità, sicurezza, stili di vita, abitudini e spazi. Lavoro e Scuola, Palestra e Benessere, Cucina e ricette: le nuove dimensioni del vivere e dell'abitare in tre Focus/Incontri che la Fiera organizza in collaborazione con Cluster Arredo FVG. Dopo l’Home Office, il secondo incontro in agenda domani (9 ottobre) riguarderà “Indoor & Outdoor Wellness: nuove frontiere del benessere”. Ne parleranno, alle 17 nell'area eventi del padiglione 6, Fabio Passon, architetto, Dair Architetti Associati, Gabriele Venier, Fri.land e Alessandro Englaro, Akuis.

I professionisti della casa e dell'abitare sono coinvolti anche nel convegno di domani (venerdì 9 ottobre ) dalle 14.30 alle 19.00, organizzato da &Co Energie Condivise e dalla Federazione regionale degli Architetti del Fvg per parlare di “Riduzione – Riuso – Rigenerazione”. Come spiegano i promotori del convegno, “Gli straordinari cambiamenti che abbiamo vissuto negli ultimi mesi necessitano di una reinvenzione dei luoghi in cui viviamo. Abbiamo bisogno di esplorare modi per massimizzare l'uso degli spazi, generare un senso di sicurezza e creare ambienti adatti alle mutate esigenze. Questo può essere ottenuto rendendo i territori, le città, gli edifici più resilienti ai cambiamenti di qualsiasi natura (sociale, economica, sanitaria, climatica, ecc.) tramite: la riduzione dei rischi e dei danni connessi a eventi calamitosi in termini di popolazione esposta, vittime, perdite economiche, ecc., con interventi sul territorio e sul costruito che aumentino la sicurezza, la salubrità e la flessibilità funzionale minimizzando lo spreco di risorse e le perdite economiche; il riuso di luoghi, edifici e spazi inutilizzati o sottoutilizzati per far fronte a nuove e mutate esigenze, anche temporanee, al fine di garantire il recupero di ambiti degradati o obsoleti; il riciclo di porzioni di territorio attraverso la loro rigenerazione intesa come ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio edilizio esistente per mezzo di un progetto unitario basato sulle peculiarità del contesto sociale, economico, culturale e ambientale dell'area o quartiere in cui si attua, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti nel rispetto dei principi di sostenibilità”.

Nell’agenda di domani 9 ottobre

Dalle 15 alle 15.20 sala eventi padiglione 6 - Future Forum 2020 - Il domani inizia oggi: Lavoro e formazione tra smartworking e lavori del futuro. Sul webwall una puntata del nuovo format televisivo di FF su Telefriuli con cui la Camera di Commercio di Udine e Pordenone traccia gli scenari futuri dell’economia e della società regionale.

Ore 17 area eventi padiglione 6 - Focus 2 sulle nuove dimensioni del vivere e dell’abitare: Indoor & Outdoor Wellness: nuove frontiere del benessere, a cura di Udine e Gorizia Fiere con la collaborazione di Cluster Legno Arredo Casa Fvg; introduce e modera Carlo Piemonte, Direttore Cluster Legno Arredo Casa Fvg; intervengono Fabio Passon, architetto, Dair Architetti Associati, Gabriele Venier, Fri.land, e Alessandro Englaro, Akuis.

Orari visita: feriali dalle 14.30 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20. Info su www.casamoderna.it