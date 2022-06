A Casa Zanussi ripartono i laboratori per bambini

L’estate di Casa Zanussi si tinge di mille sfumature creative: sono quelle dei 10 Laboratori che, sulla scia della fortunatissima esperienza dello scorso anno, tornano per una vivacissima full immersion da lunedì 13 a venerdì 24 giugno. Appuntamento per tutti i giovani e giovanissimi da 6 a 12 anni, e per un ventaglio di proposte a cura del Centro Iniziative Culturali di Pordenone, che non mancheranno di catturare l’attenzione di ogni fascia d’età.

Location di ogni avventura creativa, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00 con pranzo, saranno gli spazi interni e open air della Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone. La quota di partecipazione è di € 230, pranzo incluso (al momento dell'iscrizione segnalare eventuali intolleranze alimentari), info cicp@centroculturapordenone.it

Divisi in 3 gruppi sulla base della loro età (6/8 anni, 9/10 anni e 11/12 anni), i partecipanti potranno esplorare un suggestivo mare formato 3d, disegnare e stampare le creature marine realizzate in plastica biodegradabile per non inquinare le acque, ed esplorare l'oceano blu con il robot cubetto attraverso il laboratorio di nuove tecnologie condotto da Laura Tesolin; immergersi nella magia del kamishibai, il teatrino giapponese delle favole, guidati dalla atelierista di laboratori creativi Stefania Trevisan, e persino imparare a realizzare un teatrino personale per raccontare le proprie storie; imparare a dare colori alle emozioni insieme alla psicologa Stefania Catucci, per stimolare un processo di crescita finalizzato a sviluppare una maturità psicoemotiva utile a vivere in armonia con se stessi, accettando e integrando le emozioni ed esperienze positive con quelle negative; scoprire i linguaggi e le tecniche della "nona arte", il fumetto: per capire come nasce una sceneggiatura, un personaggio, dare forma alle idee e contaminare la fantasia con la china, insieme al cartoonist Marco Tonus; sperimentare diversi modi d'uso dell'acquerello per creare dipinti semplici ma d'effetto guidati dalla esperta di pittura Marta Lorenzon, provando anche l'esperienza della pittura dal vero di soggetti botanici, come fiori e foglie.

Insieme al videomaker Giorgio Simonetti le ragazze e i ragazzi potranno scatenare la loro fantasia live dalla Casa dello Studente, con un tg inventato da loro e una recitazione a soggetto davanti alla telecamera, per un divertimento assicurato. Anche la vita segreta di “Mr Tree Mr Tree”, un albero riservato e silenzioso, schiuderà segreti sorprendenti e scatenerà il desiderio di ritrarre piccole creature vegetali e animali in una raccolta meravigliosa di immagini, come i botanici e i naturalisti di tanto tempo fa. Il Laboratorio è a cura di Anna Maria Iogna Prat, esperta museale e responsabile fattoria didattica “Pradons”.

Ci sarà anche l’illustratrice Federica Pagnucco per divertirsi con carte, acqua, colori, pennelli, materiali inusuali e strani marchingegni e giocare con macchie, colori, personaggi, in un percorso artistico sperimentale, che parla anche di sostenibilità. Con l’astrofilo Pino Fantin ci si potrà immergere nel sole di giugno che svela i suoi segreti, da osservare con telescopi e cannocchiali schermati per festeggiarlo nel giorno del suo solstizio.

Ed è a cura di Lis Aganis Ecomuseo regionale delle Dolomiti friulane il laboratorio che spiega il ciclo della vita al ritmo dell’alternanza giorno e notte, per comprendere la differenza tra l’occhio umano e quello di alcuni animali. Aquiloni, girandole, oggetti volanti e deltaplani, giocando con forbici, colla, carte colorate.