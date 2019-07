A Casarsa è ora della Festa della trebbiatura

La "musica" di un’antica trebbia in funzione farà tornare indietro nel tempo sabato 3 e domenica 4 agosto al Centro Comunitario Parrocchiale di Casarsa della Delizia dove si svolgerà la Dimostrazione della Trebbiatura. Il tutto grazie a Paolo Giordano, agricoltore casarsese appassionato di antichi macchinari, che mostrerà a tutti la sua trebbiatrice risalente agli anni '40 del secolo scorso che ha pazientemente restaurato insieme al padre e che è alimentata da un trattore Landini a testa calda del 1935.



La manifestazione, che oltre a Giordano, famigliari e amici vede il contributo delle Vecchie Glorie, le quali cureranno il chiosco enogastronomico, e la collaborazione con la Pro Casarsa della Delizia, permetterà di raccogliere donazioni per la scuola dell’Infanzia Sacro Cuore di Casarsa della Delizia.



Sabato 3 agosto dalle 19.00 e domenica 4 agosto dalle 9.00, si potrà assistere nel campo sportivo del centro parrocchiale, dietro la chiesa, alla dimostrazione della trebbiatura e realizzazione delle balle di fieno con l'antica macchina agricola e sarà presente anche una carrozza trainata dai cavalli per far fare un giro a tutti i bambini presenti. Sarà una festa non solo benefica ma anche preziosa per tramandare nel tempo le tradizioni contadine della terra casarsese.