A Casarsa conto alla rovescia per il Carnevale

L’ultima volta che i gruppi mascherati avevano fatto festa era stato nel febbraio 2020: di lì a poco il Covid-19 avrebbe segnato drammaticamente i successivi mesi. Ma ora, con il miglioramento della situazione sanitaria, torna il Carnevale a Casarsa della Delizia con i suoi due appuntamenti clou, ovvero la sfilata di carri e gruppi allegorici a San Giovanni il 12 febbraio e la Festa dei Bambini in Piazza il 18 febbraio nel capoluogo. In più per ragazze e ragazzi Martedì grasso al Progetto giovani il 21 febbraio.

Un’iniziativa unitaria della Città di Casarsa della Delizia, Par San Zuan e Pro Loco Casarsa della Delizia Aps, in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Battista, cooperativa sociale Il Piccolo Principe, La Beorcja, Team Smile, Croce Rossa, Azione Cattolica, Agesci, Bar e Ristoratori di Piazza Italia.

“Siamo felici di poter tornare a proporre questi festeggiamenti tradizionali - hanno dichiarato il sindaco Claudio Colussi e il consigliere comunale delegato al rapporto con le associazioni Antonio Deganutti - che tanto sono mancati nel periodo in cui non si sono potuti svolgere. Un momento di ritrovo prezioso per la nostra comunità, la quale ha voglia di uscire e incontrarsi, come hanno dimostrato gli eventi del recente programma di Aria di Natale, che hanno visto una bella partecipazione. E come successo a Natale, diciamo grazie per la collaborazione ad associazioni, commercianti, parrocchia e aziende: insieme a loro potremmo offrire dei bei momenti di festa”.

Domenica 12 febbraio s’inizia alle 14 (ritrovo partecipanti alle 13) per la Sfilata di carri e gruppi allegorici a San Giovanni di Casarsa organizzata dall’associazione Par San Zuan lungo le vie del paese e con arrivo nell’area ex Zuccheri dove la festa proseguirà dalle 15.30 in poi con dolci delizie, musica e l’estrazione della 24a lotteria solidale “Il sole la luna le stelle”. In caso di maltempo, si recupererà il giorno 26 febbraio con i medesimi orari.

Sabato 18 febbraio alle 14.30 in piazza Italia “XXV Festa dei Bambini in Piazza” a Casarsa della Delizia, organizzata in sinergia da Progetto Giovani, Pro Casarsa della Delizia, Azione Cattolica e Agesci di Casarsa-San Giovanni, Croce Rossa, Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe e i pubblici esercizi della piazza. Tanti giochi, balli e musica per i più piccoli e le loro famiglie, insieme alle dolcezze tradizionali e ai negozi aperti.

Martedì 21 febbraio alle 15 “Festa di Carnevale” per i ragazzi delle scuole medie organizzata dal Progetto Giovani nel Centro di Aggregazione Giardino Palazzo De Lorenzi-Brinis.