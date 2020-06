A Casarsa della Delizia inaugura il Centro di Assistenza Primaria

Fase 2 a Casarsa della Delizia con l'avvio di nuovi cantieri e conclusione di quelli fermati per poco tempo durante il lockdown. Infatti venerdì 12 giugno ci sarà l'apertura formale del nuovo Centro di Assistenza Primaria nella struttura dell'ex municipio in via Vittorio Veneto, che era pronto già da inizio anno.



"Un edificio simbolo per la nostra cittadina, progettato dall'architetto Gino Valle - ha dichiarato la sindaca Lavinia Clarotto - che verrà riconsegnato alla comunità come presidio della salute, in cui i medici di base del territorio comunale potranno ricevere i propri assistiti e nel quale potranno essere erogati alcuni servizi sanitari. Un segnale di speranza nel futuro quello di poter consegnare adesso la struttura, pronta già da qualche mese, al termine del lockdown e nella fase 2 dell'emergenza coronavirus". Saranno presenti i vertici dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale (che gestisce la struttura, ndr) e il vicepresidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Il Centro sarà operativo da lunedì 15 giugno, con il trasferimento degli ambulatori dei 6 medici di medicina generale del territorio.



Per quanto riguarda i nuovi cantieri, è appena. "Gli interventi - ha aggiunto la prima cittadina - riguarderanno l'. Il programma dei lavori durerà 4 mesi, al termine dei quali avremo un palasport rimesso a nuovo ed efficiente per le attività delle nostre associazioni sportive".Non appena finirà l'ondata di maltempo sarà avviato pure il cantiere per l'interramento della linea. "Sarà istituito - ha concluso Clarotto - un senso unico durante i lavori, previsti durare due settimane. Si tratta di un'opera importante, che va a sostituire una linea aerea elettrica vetusta che in passato aveva lasciato al buio alcune parti di San Giovanni. Poco distante proseguono invece lavori alla scuola primaria Marconi, dove il cantiere ora si concentrerà, dopo la palestra e l'area esterna, sugli adeguamenti antincendio.".