A Casarsa è tempo della sagra di Versuta

A Casarsa torna la Sagra di Versuta, che apre il calendario 2023 e fa parte del programma comunale di eventi 'Aria di Natale'. Dal 13 al 22 gennaio, per due fine settimana, non mancherà il famoso chiosco, con apertura delle cucine alle 19 nei giorni festa.

Questo il programma in sintesi: il 13 gennaio gara di briscola, il 14 concerto I Caramel, domenica 15 la 47esima Camminata di Versutta al mattino, poi serata con Sdrindule e Daniele Bell8. Si riparte martedì 17 con la Messa per il Santo Patrono, mentre giovedì 19 e venerdì 20 doppia 'serata costa'; sabato 21 concerto degli Absolute 5 e gran finale domenica 22 con il 15esimo Motoincontro Versuta Treffen al mattino e, alla sera, la Festa Country.

Aria di Natale vede anche in programma giovedì 12 gennaio Rosada! alle 20.45 nel teatro comunale Pasolini per la stagione di prosa con l'Ert. Uno spettacolo nato da un'idea di Caraboa Teatro in collaborazione con ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, e Mittelfest2022, drammaturgia e regia Gioia Battista con Nicola Ciaffoni e con Elsa Martin, produzione Teatri Stabil Furlan.

Lo spettacolo Rosada! cerca d'indagare, attraverso le Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini, il nesso tra la parola e la sua necessità di essere tramandata, trascritta, salvata e di ragionare sui confini tra terra e lingua, tra appartenenza e distacco, tra mondo contadino e letteratura.

La parola vive perché il Poeta la scrive, e scrivendo la tramanda. La voce dell’attore dà corpo nuovo alla parola e la riporta in vita, trasformandola nuovamente in suono.

L’idea nasce dal collettivo Caraboa Teatro, la drammaturgia e la regia sono affidate a Gioia Battista, l’interpretazione di Nicola Ciaffoni, il canto di Elsa Martin e le musiche di Giulio Ragno Favero, scopriremo un Pasolini inedito, una lingua che si fa musica e che torna a parlarci in un linguaggio universale.

Lo spettacolo, in lingua italiana e friulana, ha debuttato a Mittelfest Imprevisti con in scena il musicista Paolo Fresu.

Cerimonia di consegna del Premio Cittadino dell'Anno, Diploma Humanitas e Giovane Talento sabato 14 gennaio alle 17 in Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich; a cura di Forum Democratico e Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Infine, domenica 15 gennaio alle 9 il 27esimo Trofeo cross Città di Casarsa-Memorial Manuel Bertolin, gara regionale di corsa campestre a cura di Libertas Casarsa.