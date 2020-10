A Casarsa il primo mercatino 'Tal baul da l'Agna - Nel baule della zia'

Il mercatino dell'antiquariato entrerà ogni terzo sabato del mese a far parte della vita culturale di Casarsa della Delizia. Una novità che accoglierà i favori di tanti appassionati di vintage, antiquariato e modernariato ma che servirà anche come spinta per il commercio e turismo locale.



È questo l’evento novità 2020 organizzato dalla Pro Loco di Casarsa della Delizia in collaborazione con Adriana Bardellotto. Il via di questa prima edizione del mercatino “Tal baul da l'Agna - Nel baule della zia - Mercatino di antichità e ricordi a Casarsa della Delizia" sarà sabato 21 novembre e poi ogni terzo sabato del mese nell'area di via XXIV maggio e piazza Italia che per l'occasione verrà chiusa al traffico dall'alba al tramonto.



“Una bella novità per Casarsa - ha spiegato il presidente della Pro Casarsa Antonio Tesolin -, il terzo sabato di ogni mese diventerà la giornata degli incontri, sempre nel rispetto delle regole anti-Covid 19. Potremmo goderci una piazza ricca di bancarelle e con persone a caccia di qualche occasione".



Saranno circa una quarantina gli hobbisti che esporranno le loro merci in piazza Italia e lungo via XXIV maggio: un po’ di antiquariato e modernariato, cose vecchie o usate, numismatica e filatelia, collezionismo, stampe e libri antichi. D'altra parte i mercatini sono un’attrattiva senza tempo per famiglie, anziani, giovani coppie.“L’obiettivo è quelli di portare a Casarsa ogni mese - concludono gli organizzatori - un buon numero di visitatori attratti dall'idea di scovare oggetti introvabili o affari per far conoscere meglio le attività commerciali e le proposte culturali di Casarsa della Delizia, il tutto ovviamente con la prudenza dovuta al momento storico che stiamo vivendo e che ci suggerisce di fare iniziative all'aria aperta, garantendo non assembramenti e il rispetto di tutte le norme di prevenzione dei contagi”.Attualmente si sta ora lavorando all'organizzazione: sul sito www.procasarsa.org sezione aggiornata con tutta la modulistica per gli hobbisti che vogliono partecipare, la piantina della disposizione dei banchi e tutte le informazioni aggiornate.