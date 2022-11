A Casarsa si respira Aria di Natale

Una trentina di eventi dall'1 dicembre fino a gennaio inoltrato: ritorna quest’anno, dopo le fasi acute dell'emergenza sanitaria, il programma di Aria di Natale nella Città di Casarsa della Delizia, grazie al lavoro in sinergia tra Amministrazione comunale, Pro Casarsa della Delizia, Par San Zuan e diversi comitati e associazioni locali, commercianti e aziende del territorio.

E nonostante la crisi dei costi energetici in atto, non si rinuncerà alle luminarie grazie alla generosità di un'impresa del territorio. Tra gli eventi che tornano dopo la pandemia i Mercatini di Natale in centro a San Giovanni la mattina di domenica 4 dicembre; il Natale in piazza in centro a Casarsa tutto il giorno sabato 17 dicembre e le tanto attese foghere nel periodo dell'Epifania. Sempre nel nuovo anno altrui due graditi ritorni: la Sagra di Sant'Antoni a Versutta e il premio Cittadino dell'anno. Previsti anche concerti e spettacoli teatrali, a partire dal 3 dicembre con "Fatica, Poesia e Amicizia" alle 21 al teatro comunale e dedicato, nell'anno del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, a un dialogo immaginario tra lui e padre David Maria Turoldo.

"Un calendario ricco di appuntamenti - dichiarano il sindaco Claudio Colussi e il consigliere comunale delegato al rapporto con le associazioni Antonio Deganutti - dedicati a tutte le età: sarà il Natale della ripartenza dopo che nel 2020 e 2021 abbiamo dovuto limitare i momenti aggregativi. Grazie alla collaborazione con associazioni, commercianti e aziende potremo offrire alla comunità dei momenti per riscoprire il piacere di stare insieme. Nonostante voglia rimanere anonima, un grazie anche all'azienda che ha voluto coprire i costi energetici delle luminarie di proprietà comunale che saranno quindi regolarmente installate per rendere ancora più speciale, come da tradizione, il periodo delle feste".

Non mancheranno anche le rassegne presepiali, con Natività realizzate dai mastri presepisti locali in esposizione tra San Floreano, Versutta, Runcis, piazza Cavour e via Vittorio Veneto. Inoltre durante il mese di dicembre i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi ed i loro coetanei, incontreranno i volontari del progetto “Saluta il tuo vicino” e prepareranno, attraverso un laboratorio creativo, un piccolo pensiero da donare agli anziani soli della nostra comunità e ai frequentatori del Centro Anziani, per regalare un momento di compagnia da vivere assieme.

Programma online su www.comune.casarsadelladelizia.pn.it.