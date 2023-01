A Casarsa torna il Premio Cittadino dell’Anno

Dopo le edizioni annullate a causa dell'emergenza sanitaria torna a Casarsa della Delizia il Premio Cittadino dell’Anno: sabato 14 gennaio, alle 17, nella sala consiliare del palazzo municipale Burovich de Zmajevich, sarà consegnata la 30esima edizione del riconoscimento che premia un cittadino distintosi per il suo impegno con il quale ha portato lustro al nome della cittadina.

Contestualmente saranno consegnati anche il Premio Giovane Talento, per l’Under 35 che più si è distinto nell’anno appena trascorso (11esima edizione) e il Diploma Humanitas che premia l’impegno sociale e il volontariato verso il resto della comunità (27esima edizione). Organizzano come di consueto Pro Loco Casarsa della Delizia e Forum Democratico, le due associazioni che hanno dato vita al premio nel 1991, in condivisione con la Città di Casarsa della Delizia. Evento aperto al pubblico e in diretta streaming su sito forumdemocraticocasarsa.it. Sostegno di Friulovest Banca e Comitato regionale Fvg Unpli.

“Un momento in cui si celebra la forza della nostra comunità - sottolineano Antonio Tesolin presidente della Pro Loco e Pierluigi Rosa presidente di Forum democratico - e delle eccellenze che essa sa esprimere nei vari campi professionali, sportivi e del volontariato: per questo le ultime edizioni annullate sono state una mancanza molto sentita. Ora, ospiti dell’amministrazione comunale che ringraziamo, siamo pronti a dare vita a una nuova edizione con una cerimonia aperta alla cittadinanza”.

Ai vincitori sarà consegnato, oltre all’attestato, il riconoscimento speciale ideato dalla Francescut Marmi, nota azienda del territorio.

Il Cittadino dell’Anno 2022 è Maurizio Fantin, imprenditore a capo della Marrone Custom Cooking, impresa con sede a Zoppola specializzata in cucine su misura. Sono molti gli chef stellati - solo per citarne alcuni Mauro Colagreco ed Enrico Bartolini - che utilizzano le cucine della ditta friulana. L'azienda è attiva anche nel settore dell'immobiliare di lusso e da poco è parte integrante di un nuovo progetto della Lavendo Developments di Ron Dennis, già presidente della McLaren in Formula1.

Due vincitori per il Diploma Humanitas. Riconoscimento ad Anna Maria Colussi, per i suoi 30 anni di attività di sacrestana a favore della Parrocchia della Santa Croce e Beata Vergine del Rosario di Casarsa. Con il suo prezioso operato ha aiutato negli anni i parroci monsignor Domenico Comisso, monsignor Roberto Laurita e l'attuale don Lorenzo Camporese.

Diploma anche alle Vecchie Glorie, l’associazione di Casarsa della Delizia presieduta da Antonino Giordano che in oltre mezzo secolo (compie infatti nel 2023 55 anni) ha saputo unire amore per il calcio e lo sport a ogni età a un’intensa attività sociale e di aggregazione. Oltre alle tante partite benefiche, alle gite e ai momenti conviviali da non dimenticare lo storico chiosco gestito alla Sagra del Vino e recentemente anche la festa della Trebbiatura a luglio.

Premio Giovane Talento ad Aurora Fochesato, che nel 2022, ad appena 16 anni di età, ha vinto nelle freccette, oltre a tanti tornei, il titolo di campionessa italiana ed europea, qualificandosi anche per le finali mondiali che prossimamente disputerà, portando sempre in alto il nome di San Giovanni, dove risiede, e Casarsa.