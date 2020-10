A Cassacco torna il mercatino delle pulci

Sabato 10 ottobre nuovo appuntamento con il mercatino delle pulci al centro commerciale Julia Center di Cassacco. Gli espositori, molti con numerose novità, troveranno posto nel ampio parcheggio antistante il centro commerciale. Ampia la scelta per gli appassionati delle cose d’altri tempi a caccia di affari. Per chi vuole liberarsi di oggetti di casa che non servono più, inoltre, continua la proposta della “vendita dal bagagliaio della macchina” di privati, ispirata a quella del Car Boot. I banchi saranno aperti fin dalle 8.00 alle 14.00.