A Cavasso Nuovo 109 candeline per Irma Battistella

109 candeline sulla torta per Irma Battistella (nella foto) la donna che vanta il primato di essere la Decana del Fvg. A certificare il record l'autorevole sito dei Supercentenari d'Italia dove nella sezione dei "Primati Regionali" si evidenzia la prima posizione di longevità della nonnina, accanto al Decano Giuseppe Teia, della stessa età.

Irma è nata il 18 novembre 1910 a Cavasso Nuovo, un paesino di millecinquecento anime in Provincia di Pordenone, nell'età giolittiana, quando la lira faceva aggio sull'oro. A raccontare la sua storia è l'Associazione Giustitalia della quale la donna è socia onoraria.

Quarta di sei fratelli, inizia a lavorare giovanissima e sui banchi di scuola conosce quello che nel 1931 diventerà suo marito, Antonio Tomat. Dal matrimonio nascono due figli, Gottardo e Angiolino. Vive per alcuni anni in Francia ma poi rientra in Italia spostandosi da una città all'altra.

Una vita passata all'insegna della salute e della sobrietà, pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, mai una sigaretta in bocca l'hanno portata a vivere i decenni in perfetta salute. Nel 1946 vota al Referendum costituzionale per la Repubblica.

Come ogni anno, è stata festeggiata da parenti, amici e autorità locali nella sua città natia.