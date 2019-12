A Cergneu il tradizionale Risveglio del Pust

Anche quest'anno, come ogni sera del 5 gennaio, Cergneu di Nimis diventa protagonista del tradizionale Risveglio del Pust (carnevale, nel dialetto sloveno), che dopo il suo lungo anno di letargo viene liberato e da inizio al Carnevale. La figura del Pust si inquadra nell’ambito delle numerose feste tradizionali che fin dall’antichità si svolgevano al termine dell’inverno per facilitarne la sua fine, la morte e la rinascita del cosmo a primavera.



L’usanza del Risveglio vede un gruppo di persone in vestiti d’epoca recarsi al Cantun (grotta) e liberare il Pust dalle catene. Ha poi inizio il rumoroso corteo, illuminato dalle torce infuocate dei partecipanti, che raggiungerà il punto il cui è stato allestito il Palavin (falò), ritualmente acceso dal Pust stesso. L’accensione, seguita da balli e canti e accompagnata da prodotti gastronomici locali, da inizio al Carnevale, al termine del quale il Pust ritornerà ad essere rinchiuso nel suo Cantun fino all’anno successivo.



Programma:

Ore 17.00: Apertura chioschi

Ore 18.30: S.Messa

Ore 19.00: Partenza della fiaccolata dall’area chioschi

Ore 19.30: Liberazione del Pust dal Cantun

Ore 20.00: Accensione Palavin

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 6 gennaio con liberazione del Pust alle 17.30 e accensione Palavin alle 18.