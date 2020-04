A Cervignano si alza una nuova serranda

Sono proprio i momenti di crisi quelli in cui bisogna avere la forza di investire, in cui vogliono coraggio e lungimiranza. E’ un segnale importante quelle che Maico Sordità, azienda leader nel campo delle protesi acustiche, manda al territorio con l’apertura di un nuovo centro a Cervignano in via Trieste 88/1 che sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

“Può sembrare una scelta ardita in questo momento – spiega il dottor Walter Marchesin - ma con questa apertura abbiamo voluto lanciare anche un messaggio di speranza per l’economia del nostro territorio e un segno di vicinanza a tutti i nostri assistiti che, proprio in questo periodo, hanno maggiori difficoltà a spostarsi da casa". Con questa mission Maico ha deciso di offrire un servizio ancora più capillare sul territorio “perché – aggiunge Marchesin – le persone che hanno problemi di udito non devono sentirsi sole, soprattutto in una situazione in cui l’utilizzo delle mascherine rende difficile la comprensione delle parole per i deboli di udito” e con la nuova apertura salgono a 15 i Centri presenti in Friuli Venezia Giulia.

Tra Fvg e Veneto oggi Maico conta 29 centri e oltre un centinaio tra dipendenti e collaboratori Maico, confermandosi azienda forte per qualità e innovazione e con uno sguardo proiettato al futuro. “Siamo pronti a metterci in discussione – conclude – anche in un periodo come questo dove l’attenzione è, giustamente, puntata sull’emergenza Covid-19, ma la nostra volontà è anche quella di guardare avanti con l’auspicio di uscire prima possibile da questa fase. Con l’apertura di Cervignano auspichiamo di creare anche nuovi posti di lavoro e di contribuire a dare un segnale importante al nostro territorio, segnato ora da una profonda crisi economica”.

Uno staff qualificato e le migliori tecnologie a disposizione sul mercato accompagneranno anche questo nuovo Centro già a partire da martedì 5 maggio: è la fase 2 di Maico.