A che punto siamo?, incontro con la Questura di Udine sulla violenza di genere

Oggi, venerdì 15 ottobre a Udine, al centro commerciale Città Fiera, è in programma l’incontro col commissario Mara Lessio, organizzato dalla chiesa cristiana Gospel Center in collaborazione con la Questura di Udine. Un’occasione di riflessione importante sulle tematiche della violenza di genere.



L’incontro dal titolo “A che punto siamo? Vittime vulnerabili come difendersi”, organizzato dalla chiesa Cristiana “Gospel Center “, vuole essere un’occasione di riflessione e di formazione sul tema della violenza di genere.



Realizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Martignacco e del Centro Commerciale Città Fiera, l’incontro si terrà proprio nei locali di quest’ultimo. L’inizio, nell’Area Rosa al primo piano, è previsto per le ore 17:30.



L’appuntamento, organizzato insieme alla Questura di Udine, vedrà quale oratore principale il commissario Mara Lessio.



Insomma, un seminario istruttivo per dare speranza e consapevolezza con l’obiettivo di spingere le vittime di violenza a chiedere aiuto e denunciare prima che sia troppo tardi.

L’evento vedrà la presenza del Sindaco Erika Furlani per la città di Campoformido e del Vice Sindaco Dott.ssa Orzan Antonella e dell’Assessore Novello Angela per la città di Martignacco.



Si tratta, inoltre, solamente del primo di una serie di appuntamenti su tematiche di forte rilievo sociale ai nostri giorni. Gli appuntamenti successivi saranno infatti dedicati ad argomenti estremamente attuali come il ruolo della famiglia nel ventunesimo secolo o i pericoli di internet e la dipendenza dalla rete.