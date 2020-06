A Cividale arriva l'animazione per bambini e famiglie nei parchi

Estate all’aria aperta, nel verde dei parchi cittadini ed in sicurezza. “L’amministrazione comunale quest’anno, causa l’emergenza epidemiologica ancora in atto, non ha potuto realizzare il centro vacanze in quanto le caratteristiche dello stesso (attività sportive e di gruppo e uscite sul territorio) ed i numeri dei ragazzi che lo hanno sempre frequentato (centinaia) non hanno permesso di riproporre un progetto così complesso. La nostra attenzione si è comunque mantenuta alta nei confronti delle necessità di socializzazione dei bambini, particolarmente colpiti dalla quarantena; abbiamo pertanto arricchito la formula dell’anno scorso delle attività nei parchi e quindi impostato un programma di iniziative sia presso il Centro Giovani che nelle nostre aree verdi, in piena sicurezza e nel rispetto assoluto delle Linee Guida dei decreti nazionali e regionali” spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Ruolo.



Al Centro Giovani di Carraria l’estate 2020 verrà animata dal 1 luglio da attività per minori dai 6 anni nelle mattinate di lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e nei pomeriggi del mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. “Gli educatori ed animatori di Aracon intratterranno i bambini con attività ludico, ricreative e didattiche per tre ore; chiediamo ai genitori di prenotarsi al numero 345 1198456 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Abbiamo la fortuna di poter utilizzare il vasto e bel Parco della Lesa, e quindi verranno privilegiate le attività all'aria aperta”.Dal 2 luglio bambini, ragazzi e genitori potranno godersi le vacanze anche nei Parchi Animati: “Parco Italia e il Belvedere saranno sede, ogni martedì e giovedì pomeriggio, di spettacoli di animazione con marionette e burattini, di letture animate e di momenti di svago sempre a cura dell’assessorato alle Politiche Giovanili con la collaborazione di Torototelis, di Cosmoteatro e della coop. Adelaide. Il calendario degli appuntamenti coprirà tutto luglio e se dovesse esserci richiesta, le attività proseguiranno anche ad agosto; gli spettacoli si terranno alle ore 17.30, i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto convivente ed è obbligatoria la prenotazione nominativa al telefono dell’ufficio politiche giovanili 0432.710302. Punta di diamante del cartellone sarà lo spettacolo di animazione in piazza Duomo alle ore 17 di sabato 11 luglio”.In fase di organizzazione “anche un centro estivo per circa 25 bambini – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Catia Brinis – presso la scuola elementare Tomadini grazie alla collaborazione di una associazione del territorio”.